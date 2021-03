Cinemática de história da Temporada 6, Capítulo 2 de Fortnite é revelada | Dot Esports Brasil

A Temporada 6, Capítulo 2 de Fortnite finalmente está aqui e os fãs acabam de receber sua primeira olhadinha em como a história irá progredir durante a cinemática de história da Crise Zero.

Este trailer recheado de ação define o tom de o que está por vir durante a Temporada 6, Capítulo 2 do battle royale, Primal.

Continuando no ponto onde a temporada 5 havia deixado, Agente Jones pode ser visto em direção ao Ponto Zero com um portal em mãos para tentar parar a desestabilização do Ponto Zero por si só.

Enquanto progride, Jones compartilha seu plano de se aproximar dos "Sete" por si só, porém, ele é avisado para não fazer isso pela voz saindo de seu dispositivo de comunicação.

À medida que ele avança para o Ponto Zero, ele passa pela maioria dos personagens introduzidos pela ultima temporada batalhando uns contra os outros.

Após evitar alguns confrontos em potencial com outros personagens, Jones finalmente consegue jogar o portal no Ponto Zero, fazendo com que um asteroide apareça e comece a despencar até o chão.

Momentos antes do asteroide cair, Jones se esconde atrás de uma cobertura e depois do impacto ele diz: "deu certo." Da rocha misteriosa, uma porta aparece, revelando um novo personagem para a mais nova temporada do battle royale.

Por mais que aparente que Jones tenha convocado ele, o individuo é inicialmente hostil antes da dupla chegar a um acordo.

Essa cinemática traz o capítulo final da história da Crise Zero que tem se passado em Fortnite pela ultimas temporadas, que teve origem das primeiras menções na temporada 4 de Fortnite.

Jogadores podem continuar a história desse trailer por si mesmos ao iniciar Fortnite e completar o evento contínuo que inicia a temporada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 16 de março.