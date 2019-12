Aqui estão todos os presentes grátis do Festival Invernal 2019 de Fortnite

O inverno começou oficialmente em Fortnite ontem, quando o Festival Invernal teve início, trazendo 14 dias de recompensas e presentes para o jogo.

A cada 24 horas, haverá uma nova arma ou item que será retirado do cofre junto com um MTL que retornará para participar da rotação até a conclusão do evento em 2 de janeiro.

Os jogadores poderão completar os desafios diários para ganhar recompensas do Festival Invernal 2019, o que significa que a temporada de férias não será curta para o Fortnite.

Os fãs podem ir ao Chalé do Festival Invernal para abrir presentes, com um disponível a cada 24 horas. Para tornar os presentes ainda mais emocionantes, os jogadores podem agitar um presente para tentar descobrir o que tem dentro.

A Epic Games revelou que tem dois trajes, dois planadores, duas picaretas, dois envelopamentos de armas e um emote nos presentes.

Graças aos jogadores da comunidade, agora sabemos todas as recompensas disponíveis no Festival Invernal 2019.

Traje “Ornament Soldier”

Captura de tela via Trimix

Traje “Wooly Mammoth”

Captura de tela via Trimix

Asa-Delta Embrulho de Pinheiro

Captura de tela via ProGameGuides

Asa-Delta Millennium Falcon

Captura de tela via AFK BIN

Picaretas “Shortbread Slicers”

Captura de tela via ProGamGuides

Picareta “Peppermint Pick”

Captura de tela via ProGameGuides

Envelopamento de Arma “New Year 2020”

Captura de tela via ProGameGuides

Envelopamento de Arma “Well Wrapped”

Captura de tela via ProGameGuides

Emote “Snowshaker”

Captura de tela via ProGameGuides

Acessório para as Costas “The Sith”

Captura de tela via ishy76

Rastro de Fumaça “Holly and Divey”

Captura de tela via ProGameGuides

Música “Merry Christmas”

Imagem via Epic Games

Tela de Carregamento “The Great Crackup”

Imagem via Epic Games

O Festival Invernal 2019 termina em 2 de janeiro, mas os jogadores terão até 7 de janeiro para coletar suas recompensas e desembrulhar seus presentes no Capítulo Dois de Fortnite.

Artigo publicado originalmente em inglês por Amanda Zelauskas no Dot Esports no dia 18 de dezembro.