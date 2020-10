Todos os nomes adicionados à 2ª temporada de Fall Guys

A segunda temporada de Fall Guys começou hoje e, entre outras coisas, os jogadores agora têm acesso a “Nomes” que são exibidos ao redor dos apelidos de seus personagens.

Embora as opções de Nomes sejam relativamente escassas no momento, existem seis opções que os jogadores podem escolher. Mas é quase inevitável que mais sejam adicionadas.

I thought I'd record a quick video to reveal a new feature that's coming in Season 2…



Very spicy 🌶️



I'm super excited about this one 👌 pic.twitter.com/XI5IKYKQ9E — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) October 1, 2020

Estrela

A primeira opção de Nome é um fundo rosa com um emblema que tem uma estrela recortada nele. A opção é talvez a mais básica das opções de Nome, sem muito mais acontecendo. O rosa no fundo é ligeiramente acentuado com ondas rosa mais escuras passando por ele.

Coroa

Semelhante à opção Estrela, a coroa não tem muita complexidade. A coroa dourada vem com um fundo de ondas em diferentes tons de azul.

Pizza

Quem não gosta de uma fatia de pizza de pepperoni? Usando este Nome, você pode mostrar seu amor pela iguaria.

Como você pode esperar, a pizza vem com um fundo amarelo que parece ter mais pizzas levemente translúcidas.

Arco-íris

Este pode ser o Nome mais usado do jogo agora. Com o emblema principal como uma bandeira do arco-íris ondulando ao vento, o fundo roxo é acentuado por pequenos arco-íris translúcidos. Os arco-íris pousam em nuvens brancas e fofas.

Cidade

Cidade tem o histórico mais complexo de todos os Nomes do jogo. Com fundo verde claro, o Nome tem a silhueta de uma cidade metropolitana que fica por trás do apelido de um personagem.

Melancia

Este Nome é simples, mas doce. Tem uma fatia de melancia como ícone principal e, ao fundo, os jogadores obtêm a estética deliciosa de uma casca verde de melancia que apresenta ondulações de um verde mais escuro por toda parte.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 08 de outubro.