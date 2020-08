Resultados da primeira semana do Twitch Rivals Fall Guys Fridays

Twitch Rivals está pegando a sensação de Fall Guys e transformando-o em um e-sport pela primeira vez neste fim de semana com um torneio dirigido por influenciadores para os principais streamers lutarem.

Com um total de 80 streamers convidados, o evento hoje conta com 20 times com quatro participantes cada que vão competir em até 10 partidas de Fall Guys. Cada equipe receberá pontos com base no número de jogadores qualificados de cada equipe.

Para cada membro da equipe que se qualifica na primeira rodada de um jogo de Fall Guys, uma equipe pode ganhar um ponto. Para a segunda rodada, as equipes ganham dois pontos para cada jogador que se classificar para a próxima rodada.

A partir daí, cada rodada concede um ponto a mais para cada jogador qualificado (ou seja, a rodada três dá três pontos, a rodada quatro dá cinco pontos, etc.). Na rodada final, os jogadores recebem pontos pela vitória, mas o número de pontos varia com base em quando a rodada final é

Segunda rodada: 20

Terceira rodada: 17

Quarta rodada: 14

Quinta rodada: 10

Sexta rodada: 7

Para iniciar o torneio, as equipes farão fila em seis jogos para acumular alguns pontos. Na sétima rodada, as equipes classificadas de 11 a 20 serão eliminadas. A partir daí, 50 por cento das equipes restantes serão eliminadas a cada rodada, até que apenas duas equipes permaneçam para a décima e última rodada.

O evento pode ser assistido no canal oficial da Twitch Rivals a partir das 17h00 do dia 28 de agosto. O artigo original será atualizado conforme as equipes começarem a registrar as pontuações.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 28 de agosto.