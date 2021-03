O trailer da quarta temporada de Fall Guys revela muito neon e colaboração com Among Us

Uma nova temporada de Fall Guys, apelidada de “Fall Guys 4041”, será lançada na próxima semana em todas as plataformas disponíveis.

Novos trailers para a temporada foram revelados recentemente por Fall Guys e PlayStation, oferecendo uma visão do que os jogadores podem esperar do novo conteúdo que chegará em 22 de março.

⚡ Fall Guys 4041 ⚡



Releasing March 22nd!



Giveaway for 4041 kudos and the unreleased Fancy Burger costume:

– Follow us

– Retweet

– Reply and finish this sentence:#FallGuysSeason4 is…



There will be 50 winners! pic.twitter.com/d3TRTX8GLW — Fall Guys 🤖 4041 🤖 22nd March! (@FallGuysGame) March 15, 2021

O final do vídeo postado pela conta do Fall Guys no Twitter confirma a próxima colaboração com Among Us, que tem sido comentada há algum tempo. Ele mostra um Fall Guy em um traje de Ammong Us caindo na lava, com o texto dizendo “Fall Guy foi expulso, um Impostor permanece.”

Um trailer separado, lançado pela PlayStation, mostra mais dos novos locais e trajes que serão encontrados na próxima temporada. O novo conteúdo tem uma vibe futurista, como se Tron e Cyberpunk 2077 fossem combinados.

Como parte da revelação do novo trailer, Fall Guys está dando 50 cópias de um traje inédito chamado Fancy Burger. Os fãs podem participar seguindo as instruções no tweet de Fall Guys acima para ter a chance de ganhar.

https://twitter.com/PlayStation/status/1371463695742636038?ref_src=twsrc%5Etfw

A quarta temporada do Fall Guys será lançada em todas as plataformas na próxima segunda-feira, 22 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 15 de março.