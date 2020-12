Mediatonic revela 4 novos trajes com tema de inverno para o Fall Guys

A Mediatonic exibiu quatro novos trajes para o Fall Guys na terceira temporada em suas contas de mídia social hoje.

Uma nova fantasia de Vela foi revelada no Twitter, e uma Rena festiva estreou no Instagram. Os fãs de TikTok viram pela primeira vez a roupa de Yeti, e os usuários do Discord viram pela primeira vez o último traje, que é uma roupa da realeza perfeita para jogadores ilustres.

O traje de Vela foi revelado exclusivamente no Twitter e dá a cada personagem um visual único coberto de cera. A parte superior do traje apresenta um pavio aceso, mas provavelmente não é um perigo de incêndio.

A rena fantasiada foi revelada pela primeira vez no Instagram e permite aos jogadores fazer cosplay de Rudolph, a rena do nariz vermelho. O traje inclui o icônico nariz vermelho, uma roupa completa de veado e um sino festivo ao redor do pescoço.

Os usuários do TikTok viram pela primeira vez o traje de Yeti, que inclui uma barba cheia e braços e pernas peludos. O traje também traz um gorro perfeito para o inverno.

O traje final foi revelado no servidor oficial do Discord do Fall Guys. Possui um capacete e uma roupa exclusivos que parecem ser uma rainha ou princesa.

A Mediatonic não revelou a data oficial de início da terceira temporada do Fall Guys, mas provavelmente será em breve, considerando que os novos trajes têm como tema o feriado. As novas roupas provavelmente serão apresentadas na loja de itens, então certifique-se de guardar suas coroas para que possa comprar as novas roupas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 05 de dezembro.