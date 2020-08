Fan cria um conceito incrível misturando Lego e Fall Guys

A popularidade do jogo de batalha royale/festa Fall Guys da Mediatonic está nas alturas. Ele está subindo nas paradas da Steam e streamers populares como TimtheTatman estão fazendo manchetes durante o jogo.

Não é nenhuma surpresa que com a popularidade massiva surjam conceitos e misturas feitas por fãs que os jogadores gostariam de ver se tornassem parte da cultura do jogo. O usuário do Twitter “Ashnflash” compartilhou um conceito ontem que mesclaria Fall Guys com Lego.

O conjunto, proposto com base no Lego Ideas, daria aos construtores a flexibilidade de fazer novos cursos, ao mesmo tempo em que forneceria projetos para cursos icônicos de Fall Guys, como Portas Malucas e Gangorra. Estariam incluídos exatamente seis “Fall Guys”, contados para os 60 jogadores em cada sala do Fall Guys.

O conjunto proposto já conta com mais de 2.500 apoiadores na Lego Ideas, e faltam 605 dias restantes.

A probabilidade de o conjunto realmente se manifestar em realidade é incerta, mas considerando a disposição da equipe da comunidade de Fall Guys de se envolver com sua comunidade, há uma possibilidade de que isso se torne real no futuro, desde que Fall Guys tenha sucesso a longo prazo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Hunter Cooke no Dot Esports no dia 22 de agosto.