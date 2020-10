Erro “Falha ao fazer login” explicado em Fall Guys

A segunda temporada do jogo de sucesso, Fall Guys, está finalmente aqui e a Mediatonic introduziu muitas novas adições ao jogo, como mapas e nomes para mantê-lo atualizado.

Se você estiver vendo um erro “Falha ao fazer login”, aqui está o que você precisa saber.

O lançamento inicial do Fall Guys foi afetado por erros de servidor, mas eles foram corrigidos posteriormente no final de agosto, graças aos esforços do desenvolvedor. O ligeiro declínio na popularidade do jogo também foi um fator vital, já que havia um pouco menos de jujubas lotando os servidores.

Uma grande atualização de conteúdo como a segunda temporada do Fall Guys, no entanto, estava destinada a aumentar os níveis de hype para um nível mais alto, e trouxe de volta um grande pedaço de jogadores antigos ao lado de novos que estarão testando pela primeira vez.

Isso significa que Fall Guys está enfrentando uma sobrecarga de jogadores tão grande quanto a de seu lançamento.

Como corrigir o erro “Falha ao fazer login” na segunda temporada de Fall Guys?

O erro “falha ao fazer login” é essencialmente um erro do lado do servidor, e existem apenas algumas coisas que você pode experimentar enquanto espera que a Mediatonic resolva o problema.

Antes de tentar qualquer uma das correções abaixo, verifique as contas oficiais de mídia social do Fall Guys para ter certeza de que não há um problema de servidor global, pois se for esse o caso, você não será capaz de fazer o login, não importa o que faça.

Embora apenas a Mediatonic possa resolver esse problema arrumando os servidores, você pode tentar a sorte forçando-se a entrar nos servidores lotados quando alguém estiver prestes a sair. A melhor maneira de fazer isso é reiniciando o jogo repetidamente até você entrar. Também recomendamos entrar novamente na Steam ou na PlayStation Network pelo menos uma vez durante este processo para garantir que não haja problemas de conectividade entre você e os servidores.

Uma outra solução que funciona maravilhosamente bem para quaisquer problemas de conectividade que possam ser causados ​​por seu provedor de serviços de Internet é reiniciar seu modem e PC/console ao mesmo tempo. Observe que esta etapa só ajudará você com o erro “Falha ao fazer login” quando não houver um problema de servidor conhecido. O processo de reinicialização ajudará você a restabelecer a conexão entre o roteador e o ISP, o que também reiniciará a conexão que você terá com os servidores do jogo.

Se nenhuma das correções acima parece funcionar para você e não há nenhum problema de servidor acontecendo, recomendamos que você entre em contato com o Suporte Steam, Centro de Ajuda do PlayStation ou Mediatonic para que eles possam investigar as raízes de seu problema de conectividade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 08 de outubro.