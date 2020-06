Valve aumenta velocidade de nivelamento do Passe de Batalha de Dota 2 devido à resposta da comunidade

A Valve vai alterar o funcionamento de alguns recursos-chave do Passe de Batalha do International 2020 de Dota 2 depois de analisar a resposta da comunidade por quase uma semana.

O foco de todas as mudanças é em dar mais recompensas aos jogadores por subir de nível no Passe de Batalha, incluindo aumentar contratos de Clã, ouro da Loja Secundária e pontos de batalha em geral.

About Battle Pass Leveling https://t.co/gHtkZSANsc — DOTA 2 (@DOTA2) June 2, 2020

São essas as mudanças exatas que a Valve implementou na atualização mais recente, que está disponível agora para todos os jogadores:

Recompensas de pontos de batalha em apostas aumentam em 50%.

Recompensas de pontos de batalha em contratos de Clã aumentam em 100%.

Ouro por Reciclagem na Loja Secundária aumenta em 65%.

Ouro por contratos e melhorias de Clã na Loja Secundária aumenta em 100%.

A principal reclamação da comunidade envolvendo o Passe de Batalha deste ano foi a falta de recompensas por nível em relação aos anos anteriores. Ainda há muito conteúdo no Passe, mas está mais espalhado, o que significa que você precisa de mais níveis para conseguir recompensas que antes estavam acumuladas nos níveis iniciais.

A Valve fez algumas contas com base em quantos níveis os jogadores estavam obtendo sem comprar os Pacotes de Nível e decidiu que, apesar de o número ter aumentado de modo geral, ainda era necessário fazer uma mudança.

“Lemos as respostas da comunidade e entendemos que o nivelamento parece mais difícil neste ano”, a Valve explicou. “Estudamos como as coisas até agora se comparam com o ano passado. Para donos de passes de batalha de todos os níveis, em média os jogadores obtiveram 1,95% mais níveis gratuitos que no ano passado. Se levarmos em consideração apenas os jogadores que, após uma semana, estivessem abaixo do nível 200, em média eles obtiveram 7,91% mais níveis gratuitos que no ano passado. Reconhecemos, porém, que os jogadores ainda gostariam de sentir que estivessem sendo mais recompensados por jogar, então incluímos algumas alterações nesta atualização.”

Era de se esperar que acontecesse um aumento, já que a pandemia de COVID-19 está mantendo mais pessoas em casa, mas o aumento dos números não significa que o nivelamento do Passe de Batalha pareça bom.

Caso a comunidade continue descontente, pode ser que mais atualizações sejam feitas. Mas um aumento de 50% nas recompensas do Passe de Batalha, além de todas as outras alterações, deve amenizar muito do problema.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 01 de junho.