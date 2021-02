Valve anuncia anime de Dota 2, chegando à Netflix em 25 de março

Em um anúncio que praticamente ninguém na comunidade de Dota 2 previu, a Valve fez uma parceria com a Netflix para uma série de anime baseada no universo de Dota.

A série, intitulada DOTA: Dragon’s Blood, será lançada em 25 de março, poucos dias antes do confronto das melhores equipes de Dota do mundo no ONE Esports Singapore Major.

“Estamos entusiasmados em anunciar uma nova série de anime explorando o universo de Dota como nunca antes”, disse a Valve. “Como outros fãs de Dota e sua apaixonada comunidade global, estamos ansiosos para compartilhar esta nova aventura com você quando ela for estreada no Netflix 25 de março.”

Com base no trailer de anúncio, a série seguirá Davion, o Cavaleiro do Dragão, conforme ele se torna um jogador-chave em “eventos maiores do que ele jamais poderia ter imaginado”.

Você já pode ouvir os ecos enquanto SirActionSlacks grita sobre toda a história em potencial e outros conteúdos que podem surgir desta série. Também será um dos primeiros anúncios reais que a Valve fez para o Dota em um nível global, fora dos e-sports, em algum tempo, e poderia atrair alguns olhares necessários para o próprio jogo.

Mais detalhes sobre a série, incluindo quem está trabalhando nela, novos trailers e outras informações serão compartilhados nas próximas semanas. No cliente de Dota 2, a Valve realmente tem um display que mostra quando alguns desses novos detalhes serão disponibilizados.

Após o trailer do anúncio de hoje, o teaser trailer de Dragon’s Blood será lançado em 19 de fevereiro, com o trailer principal seguindo-o em 1 de março antes da estreia da série em 25 de março.

Atualização de 16 de fevereiro às 22h00: Desde o anúncio inicial, agora foi confirmado que Dragon’s Blood está sendo produzido por Ashley Miller, que é mais conhecido por seu trabalho em Thor e X-Men: First Class.

Dota: Dragon's Blood will be a 8 episode anime series.



It's being produced by Ashley Edward Miller (known for X-Men: First Class, Thor and Black Sails) and animated by Studio MIR (The Legend of Korra and Voltron: Legendary Defender)#Netflix #DragonsBlood #Dota2 — Wykrhm Reddy (@wykrhm) February 17, 2021

A série também está sendo animado pelo Studio MIR, um estúdio de animação da Coreia do Sul que trabalhou em The Legend of Korra, Young Justice: Outsiders, e outro original Netflix, Voltron: Defender Legendary.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 16 de fevereiro.