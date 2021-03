A Valve lançou uma bomba absoluta sobre a comunidade de Dota 2 no mês passado, anunciando do nada que a empresa estava fazendo parceria com a Netflix para produzir uma série animada para a plataforma de streaming.

A série de anime intitulada DOTA: Dragon’s Blood, tem lançamento previsto para 25 de março, poucos dias antes do confronto das melhores equipes de Dota do mundo no ONE Esports Singapore Major.

À medida que nos aproximamos da data de lançamento, a Valve e a Netflix lançaram vários teasers e trailers, junto com informações sobre o elenco e a equipe por trás do show.

Para os fãs que querem saber tudo o que podem sobre a série antes de seu lançamento, aqui está tudo o que sabemos sobre DOTA: Dragon’s Blood, incluindo o case, a equipe de produção e muito mais.

DOTA: Dragon’s Blood

A Série

A série será um anime de fantasia de oito episódios produzido por Ashley Miller, que é mais conhecido por seu trabalho em Thor e X-Men: First Class em parceria com Valve e Netflix Animation. O diretor de animação Ryu Ki Hyun, mais conhecido por seu trabalho em The Legend of Korra e como artista em dezenas de outros programas, será o co-produtor executivo de Miller.

Ele está sendo animado pelo Studio MIR, um estúdio de animação sul-coreano que trabalhou em The Legend of Korra, Young Justice: Outsiders e outro original da Netflix, Voltron: Legendary Defender.

A série está sendo composta por Dino Meneghin, um guitarrista que já trabalhou com Beyoncé, Liz Phair e Michael Bublé antes de entrar no setor de cinema e televisão com seu trabalho no Teen Wolf da MTV em 2012.

Até agora, sabemos que a história seguirá Davion, o Dragon Knight, à medida que ele se torna um personagem-chave em “eventos maiores do que ele jamais poderia ter imaginado” dentro do universo de Dota. Isso acontecerá quando Davion encontrar a Princesa Mirana e um poderoso e antigo eldwurm que o colocará no caminho para deter um demônio mortal.

NEW DOTA: Dragon's Blood Main Trailer!



Discover a world of Dragon Knights, gods, and demons as Davion and Mirana leap into action in DOTA: Dragon's Blood — premiering on @Netflix March 25th.@nxonnetflix pic.twitter.com/X3EApzen8y — DOTA 2 (@DOTA2) March 2, 2021

Informações de lançamento

Quando o programa for lançado na Netflix, estará disponível em 12 idiomas com voz e 30 idiomas adicionais serão suportados com legendas completas.

• Inglês

• Russo

• Japonês

• Filipino

• Tailandês

• Indonésio

• Português do Brasil

• Espanhol (neutro)

• Espanhol (castelhano)

• Francês

• Alemão

• Italiano

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 07 de março.