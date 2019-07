Os melhores heróis de Dota Underlords

O jogo de combate automático da Valve, Dota Underlords, saiu há algumas semanas. O jogo ainda está no período beta aberto, mas já foi adotado pelos fãs do gênero, que começaram a aprender sobre os heróis de Dota 2 nele e como funcionam.

Há 60 heróis em Underlords, divididos em cinco categorias, sendo um o mais baixo e mais comum, e cinco o mais raro e mais forte. Quanto maior a categoria, mais alto o nível que você precisa ter para ver os heróis e maior a probabilidade de encontrar heróis raros em Underlords.

Mas nem sempre essas categorias refletem quão forte ou útil é um herói. Há alguns bons na categoria um e alguns decepcionantes na categoria quatro, o que significa que só essa classificação não é informação suficiente para saber quão bom é um herói.

Por isso, compilamos na lista abaixo os melhores heróis de Underlords, tendo como base quão bom é tê-los na sua formação. A lista foi baseada em informações de jogadores no site Underlords.gg, o que significa que diversos jogadores classificaram os heróis de Underlords de acordo com suas preferências pessoais e percepções. Mesmo que nenhuma listagem do tipo seja algo totalmente certo para todo mundo, esta é um bom resumo de onde os heróis se encaixam em termos de poder no Underlords.

Nossa lista tem alguns ajustes em relação ao que entra em cada categoria. Eis a lista.

Melhores heróis de Dota Underlords

Categoria S

Esses são os heróis mais fortes de Underlords. São fortes individualmente e não precisam de itens, bônus de aliança ou qualquer outra condição para funcionar e ter impacto no mapa. Se estiver em dúvida, escolha algum deles, como Kunkka com seu incrível controle de grupo ou Pudge e sua vida enorme.

Kunkka

Condenador

Medusa

Pudge

Caçador da Maré

Pedrinha

Cavaleiro Dragão

Enigma

Girocóptero

Categoria A

São heróis que funcionam bem sob certas condições. Alguns dependem de itens específicos, e alguns são peças-chave de algum combo de Aliança. O que quer que seja, eles podem dominar uma partida se tiverem o diferencial que precisam e ainda são consistentes sem ele. É como Slark com roubo de vida, ou Donzela Cristalina sobrevivendo por tempo suficiente para ativar os heróis com dano mágico.

Comandante Troll

Lich

Slark

Patrulheira do Vento

Razor

Franco-Atirador

Donzela Cristalina

Disruptor

Senhor das Feras

Druida Solitário

Protetor Arvoroso

Guardião da Luz

Abaddon

Cavaleiro do Caos

Rei da Areia

Nécrofos

Terror

Categoria B

Esses são bons heróis que você deve usar sob duas ou mais condições, já que podem deixar a desejar sem elas. Mesmo com o item ou combo de Aliança certo, eles não são tão incríveis quanto os heróis da Categoria A, mas são boas escolhas e podem ser importantes para abrir caminho para certas estratégias. Puck e Víbora, por exemplo, não são tão bons, mas são necessários para ativar o bônus da Aliança Dragões para Cavaleiro Dragão, um herói Categoria S. Quando isso acontece, eles também ficam melhores que quando usados individualmente.

Techies

Luna

Alquimista

Assassina Templária

Sanguinário

Patrulheira Drow

Lican

Morcegueiro

Onitemplário

Caçador de Recompensas

Lina

Rainha da Dor

Implacável

Curandeiro

Puck

Víbora

Assassina Fantasma

Antimago

Inventor

Slardar

Mecanismo

Profeta da Natureza

Serrote

Categoria C

Estes heróis são abaixo da média e devem ser evitados sempre que possível. Podem ser aceitáveis se você precisar ativar uma Aliança ou como alternativa no começo do jogo, mas não gaste muito ouro para levá-los até as três estrelas. Venda assim que tiver um herói melhor para usar no lugar.

Encantadora

Marfim

Mirana

Morfoso

Machado

Xamã das Sombras

Venomante

Bruxo

Categoria D

São heróis que só funcionam em casos extremamente específicos, o que significa que são ruins em todos os outros casos. Guardião do Arco, por exemplo, pode só funcionar com algumas combinações e composição do time, mas tem inconsistências que podem custar a partida.

Ogro Magi

Guardião do Arco

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 01 de julho.