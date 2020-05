The International é adiado e Dota Pro Circuit será reestruturado para o segundo semestre

A Valve adiou seu maior evento de Dota 2, o The International, para uma data futura, provavelmente em 2021. O anúncio é da própria empresa.

A decisão foi feita depois de mais de um mês observando os efeitos do COVID-19, explicou a Valve, e vendo como os eventos ao vivo estavam incertos no meio da pandemia de coronavírus. No estado atual, é improvável que a situação se normalizasse até agosto.

An update on The International https://t.co/zVOIy0jWaX — DOTA 2 (@DOTA2) April 30, 2020

A Valve já está conversando entre si e com parceiros, patrocinadores e organizadores externos sobre uma reestruturação do Dota Pro Circuit para o segundo semestre. A desenvolvedora também disse que o próximo Passe de Batalha, que contribuirá para 25% da premiação do The International, não será ligado à data de início do torneio.

“Devido ao cenário altamente volátil em relação a restrições de aglomerações, trajetória do vírus e políticas de viagens internacionais, não esperamos ter confiança o suficiente para divulgar datas precisas em um futuro próximo”, explicou a Valve. “Enquanto isso, estamos trabalhando em reformular o CPD para a temporada de outono — compartilharemos informações assim que possível.”

Já que os desenvolvedores estão trabalhando de casa, a Valve disse também que o lançamento do Passe de Batalha “ficará para, ao menos, algumas semanas depois do período de costume”.

Tipicamente, o Passe de Batalha do TI é lançado no início de maio, o que dá aos jogadores três meses inteiros para comprar níveis e desbloquear todas as recompensas, além de contribuir para a premiação do evento. Não se sabe como a mudança para 2021 vai afetar a duração do Passe de Batalha, mas a Valve terá algum tempo para pensar nisso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 30 de abril.