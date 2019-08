Evento principal do The International 2019 começa em breve

A apenas alguns dias do evento principal, a Valve divulgou oficialmente o calendário completo do The International 2019.

Além da seleção final do jogo All-Star e dos times do evento principal, agora há uma lista detalhada dos grandes eventos que vão acontecer em cada um dos dias até o fim do TI9.

Wykrhm Reddy on Twitter The International 2019 Main Event Scheduled Events. #TI9

Começam em 19 de agosto para os espectadores do Brasil as cerimônias de abertura para a segunda fase do TI9. Às 22h, horário de Brasília, os times serão apresentados, com algumas palavras de Gabe “Gaben” Newell, um dos cofundadores da Valve.

O dia 2 terá mais ação, mas também terá as finais do concurso de curta-metragens do TI9. Os finalistas serão mostrados e o vencedor do prêmio deste ano será revelado ao vivo em um palco secundário.

Para os jogadores de Dota que estiverem em casa, o dia 3 será o mais importante. O vencedor da votação Arcana será revelado durante a competição em 21 de agosto. Isso finalmente encerra os meses de votação para decidir que herói vai receber a coleção de itens Arcana do TI9.

Ogre Magi ou Windranger: quem finalmente vai receber a bênção de Gaben? Dica: provavelmente a dupla favorita de todos.

DOTABUFF on Twitter The Arcana Vote is down to Ogre Magi versus Windranger! I trust you know what needs to be done!

No dia 4, dois times dos melhores jogadores do mundo vão competir em um All Random Death Match cuja recompensa para os jogadores de casa que selecionarem seus favoritos, dependendo da performance dos mesmos, será em pontos do Passe de Batalha.

Por último, acontece a última fase do concurso de cosplay, que vai premiar o vencedor deste ano no palco principal entre as partidas. Será uma demosntração incrível de alguns dos cosplayers mais talentosos da comunidade de Dota, se a competição do ano passado for algum indicativo.

Tudo isso culmina no último dia do The International 2019, com uma batalha dos dois melhores times do mundo e um deles saindo de lá Campeão Mundial de 2019 de Dota 2 e levantando a Égide dos Campeões.

Os eventos serão transmitidos na Twitch através de um dos muitos canais de Dota2ti da Arena Mercedes-Benz em Shanghai. As cerimônias de abertura do evento principal começam às 22h de 19 de agosto, seguidas pelo jogo PSG-LGD vs. Virtus Pro à meia-noite.

Artigo publicado originalmente por Cale Michael em inglês no Dot Esports no dia 18 de agosto.