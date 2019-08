Tesouro Imortal 3 de Dota 2 é lançado e decepciona fãs

A Valve disponibilizou o aguardado Tesouro Imortal 3 para aqueles que têm Passe de Batalha menos de 10 dias antes do início do The International.

O lançamento vem 90 dias depois do anúncio do Passe de Batalha, fazendo desta espera a mais longa que os jogadores já tiveram que aguentar para abrir o tesouro. A Valve também aproveitou a oportunidade para tirar sarro dos fãs norte-americanos no tweet que anunciou o Tesouro.

DOTA 2 on Twitter In an effort to maximize overall region balance, we decided to release the Immortal 3 treasure while North America is asleep. Check it out: https://t.co/xKW1D5gNKD

Apesar de o International começar em menos de 10 dias, a Valve ainda não disponibilizou diversos dos itens prometidos aos donos do Passe de Batalha, incluindo os creeps exclusivos e Majesty of the Colossus, item de prestígio de Tiny.

A reação ao aguardado tesouro foi mista. Apesar de dois heróis de Lycan e Mars receberem seus primeiros Imortais, os fãs no Reddit estão decepcionados por heróis como Axe e Necrophos receberem mais um Imortal para sua coleção.

Há dois itens para Axe no Tesouro: um item normal para a cabeça que concede um efeito Berserker’s Call e uma variante dourada do item. Mas os fãs estão indignados, porque Mogul Khan já tem um item de mesmo tipo que também concede um efeito Berserker’s Call desde 2014. Em vez de dar um primeiro Imortal a outro herói, a Valve escolheu Axe para a honra da variante dourada, provavelmente por causa do conjunto de recompensas do Passe de Batalha, Axe Unleashed, que é um atrativo para os jogadores comprarem mais níveis.

r/DotA2 – The International 2019 Immortal Treasure III 2,251 votes and 1,345 comments so far on Reddit

Chen, Techies, Io e Arc Warden continuam sendo os quatro heróis de Dota 2 sem um item Imortal. Porém, Techies e Io tiveram Arcanas, fazendo de Chen e Arc Warden os únicos dois heróis que não têm um cosmético da Valve.

r/DotA2 – The International 2019 Immortal Treasure III 2,255 votes and 1,345 comments so far on Reddit

Os outros heróis que receberam Imortais neste tesouro foram Clinkz, Terroblade e Slardar. Você pode ver os Imortais aqui:

Dota 2 – The International Battle Pass 2019 Desbloqueia o novo visual para as torres chamado “Guardians of the Lost Path” alcançando o nível 335 do Passe de Batalha. A influência dos Ancients manifesta-se sempre de maneira diferente; e nas ruínas de Fellstrath, os guardiões de pedra, originalmente criados para glorificar os templos dos Mo’rokai, têm agora um novo propósito: causar muito mais do que simples espanto a qualquer desgraçado que chegar perto.

Com a premiação total agora passando de 31 milhões de dólares, o The International já quebrou o recorde de premiação de todos os tempos para um evento de esports, mesmo que Fortnite tenha roubado brevemente a coroa. Mesmo que todo lançamento de Passe de Batalha afete esse total, a recepção morna ao novo Tesouro pode dar uma desanimada.

Não há mais nada a ser feito além de passar raiva com os heróis selecionados para o Tesouro Imortal 3, mas nem mesmo tanta decepção consegue acabar com o maior evento de Dota 2 do ano. O The International 9 começa em 15 de agosto.

Artigo publicado originalmente por Dexter Tan Guan Hao em inglês no Dot Esports no dia 06 de agosto.