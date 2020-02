Valve lança trailer do International sem contexto nenhum

Ainda faltam mais de seis meses para a décima edição do The International. O Dota Pro Circuit 2019-20 ainda não está nem na metade. Mas ontem a Valve divulgou um trailer do TI sem nenhum contexto ou anúncio.

Em uma era de redes sociais e anúncios de anúncios de jogos, a Valve parece estar comprometida a não deixar ninguém saber o que pensa.

Sua última surpresa é uma montagem em vídeo com os destaques dos últimos eventos do TI, mostrando tudo desde a plateia entrando na arena aos convidados musicais Lindsey Stirling e Deadmau5 até a comemoração dos vencedores e o olhar vazio dos derrotados. O vídeo termina com uma imagem temática do TI9, em roxo.

É uma bela homenagem, mas nada indica pra que serve. Com a proximidade do décimo aniversário da competição chegando em Estocolmo, a Valve pode estar investindo em marketing em preparação para o que deve ser uma grande celebração de Dota 2 e de seu circuito competitivo.

Captura de tela via Dota2

A descrição do vídeo também está cheia de informações desatualizadas. Menciona o circuito de Major Championship. Esse era o termo usado quando a Valve patrocinava oficialmente os Majors de 2015 a 2016, que tinha premiação de 3 milhões e troféus temáticos inspirados em itens de Dota 2. Agora, é um sistema de pontos para Dota Pro Circuit.

Troféu do 2015 Frankfurt Major’s Eaglesong | Foto via Valve

Isso também pode significar que em breve teremos informações sobre ingressos do TI10. A julgar pelo problema enorme na venda de ingressos no ano passado, os fãs gostariam de uma boa temporada de vendas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 19 de fevereiro.