Premiação total do The International 10 ultrapassa os 40 milhões de dólares

Mesmo depois de o The International 10 ser adiado devido à pandemia de COVID-19, a comunidade de Dota 2 fez com que a premiação do campeonato superasse a do ano passado, tornando-se a maior premiação da história dos esports.

Mas a Valve também estendeu algumas vezes o prazo do Passe de Batalha deste ano, o que ajudou a ir ainda mais longe, ultrapassando os 40 milhões de dólares (equivalente a mais de 200 milhões de reais) hoje, no último dia.

Faltando apenas duas horas para acabar o passe, o total estava em pouco mais de 39.955.000 e parecia que iria parar aí. Mas, no último segundo, surgiram várias compras que levaram a ultrapassar o marco. Provavelmente foi um misto de jogadores que queriam aproveitar os últimos Tesouros Imortais e de compras feitas apenas para ajudar a superar os 40 milhões.

Anyone got a spare $45K? 👀



Only two hours left of the Battle Pass 😰 pic.twitter.com/bDvSUswi3B — ESL Dota2 (@ESLDota2) October 9, 2020

O TI10 ultrapassou o recorde anterior, do TI9, ainda em agosto, superando os 34.330.068 dólares e logo subindo para os 35 milhões em setembro. Desde então, a Valve lançou Windranger Arcana e Tesouro Imortal III, além de estender novamente o prazo do Passe de Batalha, o que fez com que as vendas aumentassem constantemente no último mês.

De modo geral, levou aproximadamente um mês a mais (36 dias) para o TI10 alcançar os 40 milhões. Se tivesse acabado no dia 110, como foi com o Passe de Batalha do TI9, ainda teria chegado a aproximadamente 36,7 milhões de dólares.

Agora, Dota 2 tem os seis primeiros lugares da lista de maiores premiações da história dos esports. Isso vem acontecendo constantemente há sete anos. O Passe de Batalha continua crescendo todo ano desde a implementação da mecânica de financiamento coletivo, que foi feita para o TI3.

Mas ainda vamos precisar esperar para ver como a Valve vai usar o prêmio, já que o TI10 e o Dota Pro Circuit foram adiados por tempo indeterminado, sem mais detalhes de quando poderiam acontecer novamente. Isso essencialmente significa que os 40 milhões ficarão parados até segunda ordem.

A Valve poderia usar o dinheiro para financiar outros eventos competitivos, já que é improvável o TI10 acontecer antes do meio de 2021.

A desenvolvedora de Dota disse estar trabalhando com as organizadoras de torneios em eventos que serão anunciados em breve, incluindo uma parceria com a liga sul-americana de esports Movistar Liga Pro Gaming.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 09 de outubro.