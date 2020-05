O príncipe herdeiro da Arábia Saudita gastou mais de US$ 6.000 no Passe de Batalha do The International 2020

As vezes nos deparamos com pessoas que gastam muito dinheiro nos jogos. As vezes são nossos amigos, as vezes somos até nós mesmos.

No caso do Dota 2, uma das pessoas que mais gastou dinheiro é Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al-Saud, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que já gastou mais de US$ 6.000 no Passe de Batalha do The International 2020.

Com esse nível de gastos e seu tempo de jogo constante, ele já subiu sua conta, “Purrrrrfect Devil Angel Yukeo”, para o nível 14.430 em apenas quatro dias. Isso está mais de 4.000 níveis à frente do segundo colocado, com uma vantagem de US$ 1.500 no total também.

E isso também não é novidade para ele, pois nos últimos três anos ele gastou um total de US$ 69.494, contando apenas o Passe de Batalha, sendo US$ 42.100 só em 2018. Ele não foi apenas o principal colaborador em todos esses anos mas também estabeleceu um recorde, atingindo o nível 175.000 em 2017.

Imagens via Steam

Ele é ativo na Steam desde 2011 e disputou mais de 10.000 partidas em Dota, totalizando 5.772/5.467 vitórias/derrotas, uma taxa de vitórias de 51%. Seu tempo de jogo é privado, mas na última vez que foi contado, ele havia investido 9.046 horas em Dota, além de quase 550 horas no Team Fortress 2.

Há muitas coisas que podem ser questionadas sobre o príncipe da Arábia Saudita, mas sua disposição de gastar dinheiro com Dota é inquestionável.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 29 de maio.