Formação de partidas de Dota 2 é atualizada novamente, com ganho e perda de MMR fixos

A Valve continua atualizando os métodos de formação de partidas de Dota 2. A atualização mais recente removeu a escala de MMR com base nas habilidades relativas dos dois times, e agora definiu MMR fixo de 30 para partidas solo e 20 para partidas em grupo.

As filas lenta e rápida, que tinham sido introduzidas antes, foram removidas, e agora existem a Ranqueada Clássica e a Ranqueada por Função.

Já que os MMRs agora ficam separados por função, jogar uma partida ranqueada clássica vai fazer com que os dois MMRs aumentem os diminuam dependendo do resultado.

As ranqueadas por função agora vão ficar restritas por tickets. Antes, os jogadores podiam garantir vagas na fila rápida selecionando todas as funções e não uma específica. Agora, os jogadores vão ganhar quatro jogos ranqueados por função ao selecionar todas as funções e vão poder jogar ranqueadas por função se selecionarem a função suporte.

Até agora, a recepção da comunidade foi morna. A fila por função foi considerada uma das melhores atualizações à formação de partidas de Dota 2, e dissolveu brigas sobre posições dentro do jogo e abusos nas funções. Não era uma solução perfeita, mas os fãs continuaram otimistas com a existência da fila por função.

Com o valor fixo de MMR, os jogadores em classificações mais altas podem ganhar mais MMR do que deveriam. Parece não haver mudanças ao algoritmo da formação de partidas, o que significa que jogadores e grupos de nível mais alto podem ganhar mais pontos do que no sistema antigo. Não se sabe se isso vai inflacionar ou equilibrar com as vitórias equivalentes.

As atualizações de formação de partidas ainda estão sendo distribuídas, e a Valve não parece querer parar. É de se esperar que venham ainda mais atualizações à medida que a Valve tenta entender a melhor maneira de funcionar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 17 de janeiro.