Dota 2 pode estar se preparando para uma melhor experiência para novos jogadores

O Dota 2 da Valve é conhecido por muitas coisas. Muitas vezes estabelecendo o padrão para prêmios de competição com o The International, um jogo emocionante com alguns dos momentos mais badalados do e-sports e um enorme número de heróis desbloqueados desde o início, em vez de ter uma curva de aprendizado do tamanho do Monte Everest.

Kindxx descobriu strings deletadas chamadas “missões” que os novos jogadores poderão concluir, dando tempo a eles para descobrir as mecânicas de Dota 2 conforme cada um.

As strings incluem títulos como “The Basics”, “Farming and Items”, “Teamfighting” e “Hero Mastery”. Esses são componentes importantes do jogo, desmembrados, o que facilita o acesso para novatos perdidos e facilita seu foco.

Em alguns cenários, a Valve pode trazer de volta clássicos como o Quiz do lojista, geralmente disponível apenas durante os compêndios, como uma maneira de ensinar combinações de itens aos novatos.

As seções parecem conter mecânicas avançadas também. Sob a seção “Teamfighting”, existem strings para “Echo Slamma Jamma”, presumivelmente dando aos jogadores a sensação de executar um incrível Echo Slam, e conceitos ainda mais abstratos como “Counter-Initiation”.

Elas permanecem como strings inacabadas com preenchimento de lorem ipsum, isso mostra que a Valve está cumprindo sua promessa de tentar melhorar a nova experiência do usuário do jogo. Atualmente, não há vídeos ou imagens indicando a presença desses tutoriais, por isso é difícil avaliar até que ponto e quando esses recursos podem aparecer.

Por um lado os números de visualizações de Dota 2 permanecem em alta, mas a contagem de jogadores segue a tendência oposta. Embora possa ser atribuído à idade do jogo, uma grande proporção da carga recai sobre os ombros da Valve por não manter um sistema de tutorial funcionando corretamente.

O jogo possui tutoriais rudimentares que ensinam aos jogadores o básico do jogo, como movimento, ataque e lançamento de feitiços. No entanto, com o jogo constantemente recebendo novos conteúdos, como santuários, postos avançados e itens neutros, ou mecânicas não tão aparentes, como proteção de backdoor e empilhamento de campos, o atual pacote de aprendizado merece uma revisão.

Parte do problema vem quando os novatos entram em jogos multiplayer, quando partidas de classificação baixa ficam infestadas de smurfs.

A Valve tentou combater o problema de smurfing repetidamente e também está de olho em uma melhor experiência para novos jogadores. Felizmente, isso ajudará a atrair mais jogadores e ajudará a reviver o jogo para jogadores menos hardcore.

