Como funciona o sistema de ranqueadas de Dota Underlords

O jogo de combate automático da Valve, Dota Underlords, tem um sistema único de classificação. Na versão atual do jogo, toda partida jogada é ranqueada e conta para a progressão nas divisões do jogo.

Os sistemas de classificação de jogos de combate automático como Underlords podem, a princípio, parecer confusos. Sempre há um vencedor em toda partida, mas os outros sete são perdedores? Diferentemente de jogos de time, como League of Legends e CS:GO, não existe um só perdedor. Em Underlords, isso também significa que não existe um só vencedor.

Como subir de classificação em Dota Underlords

Os desenvolvedores da Valve que estão trabalhando em Underlords confirmaram que os quatro jogadores mais bem-colocados de qualquer partida são considerados os vencedores e, de modo geral, ganham pontos para subir de classificação. Quanto mais bem-colocado você ficar, mais pontos você ganha.

O oposto vale para os quatro últimos. Todos são considerados perdedores, mas o último jogador perde muito mais pontos do que a pessoa que ficar em quinto lugar.

Na classificação mais baixa de todas, Iniciante, são considerados vencedores os seis primeiros, não só os quatro.

Partidas de calibragem e perda de classificação

Outro desenvolvedor disse que as classificações de Underlords usam o sistema de pontuação Glicko e têm um período de calibragem de 25 partidas.

“Para apresentar sua classificação, calculamos uma pontuação que converge ao seu Glicko depois de um período de calibragem que tem sido, em média, de 25 partidas”, disse Jeff Hill. “Depois do período de calibragem, espera-se que sua classificação ande junto com seu Glicko, com uma limitação. Por mais que seu Glicko caia, não vamos fazer sua classificação cair tanto. O pareamento de partida vai ser feito usando o Glicko certo, mas você não vai perder as medalhas que conquistou.”

Isso significa que se você for, por exemplo, Tenente IV, você pode perder classificação e medalhas até cair até o Tenente I. Mas, mesmo que continue perdendo depois disso, você mantém a medalha de Tenente I, mesmo que sua pontuação seja a de um Iniciante V.

Classificações e Senhores da Espiral Branca

As classificações de Dota Underlords vão de Iniciante I, o nível em que todos os jogadores começam, a Senhores da Espiral Branca. Só os jgoadores que subirem até a classificação Chefão V podem alcançar Senhores da Espiral Branca, um ponto em que seus nome e MMR são adicionados ao quadro de pontos de Underlords.

Todas as classificações vão de I a V, sendo I a menor divisão dentro de uma classificação e V, a maior. Senhores da Espiral Branca é uma classificação única, sem divisões.

Os jogadores que estiverem na classificação Senhores da Espiral Branca não podem ser rebaixados para Chefão.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 05 de julho.