Atualização 7.24 de Dota 2 introduz grandes mudanças nos itens neutros, adiciona o Void Spirit e o Snapfire ao Modo Capitão

A Valve decidiu que sua estratégia habitual de esperar pelo menos um dia após um grande torneio para liberar a próximo atualização não daria certo e, em vez disso, liberou a Atualização 7.24 de Dota 2 apenas alguns minutos depois que o Team Secret garantiu sua vitória no DreamLeague Season 13 Major.

E mesmo sem ver os fortalecimentos e enfraquecimentos dos heróis, está claro que esta atualização será um divisor de águas só por adicionar dois novos heróis à lista competitiva.

DOTA 2 on Twitter The 7.24 Gameplay Update has been released https://t.co/5XeISzVhuu

Itens neutros estão chegando mais cedo, agora existem slots de itens dedicados, santuários acabam de sair e postos avançados estão agora na selva. Essas são apenas algumas das grandes mudanças implementadas nesta atualização mais recente que causarão um enorme impacto na maneira como o próximo conjunto de torneios será jogado.

Aqui está uma rápida visão geral das mudanças mais importantes e como elas podem afetar o jogo.

Itens neutros

Os heróis agora têm um slot de itens neutros dedicado. No máximo um item neutro pode ser equipado por herói.

Agora há um estoque para os itens neutros na fonte. Os itens neutros agora são armazenados lá em vez de no chão da fonte. Clicar com o botão direito do mouse em um item disponível na nova interface do usuário o colocará no seu estoque/courier e poderá ser entregue a você. Essa interface também mostrará o estado e o local de todos os outros itens que foram descartados.

Agora, os itens neutros podem ser teleportados para o seu estoque de itens neutros através de um menu de contexto com o botão direito.

As taxas de queda de itens neutros dos antigos são três vezes maiores.

Os itens tier cinco agora caem aos 60 minutos.

Parece que a Valve não está apenas tentando desacelerar o jogo, mas também quer forçar os jogadores a pensar mais em seus itens neutros, já que acumular não é mais uma opção. Essa mudança junto com outras pode aumentar o tempo médio de jogo de 33 minutos para 40.

Santuários se foram

Santuários removidos.

Postos avançados movidos para as selvas primárias.

Visão de posto avançado reduzida de 1400 voador para 700 visão de solo (o mesmo para visão verdadeira).

Os postos avançados agora começam como pertencentes às respectivas equipes e podem ser capturados a qualquer momento (as recompensas ainda acontecem na marca de 10 minutos).

As runas de recompensa das rotas foram movidas para as selvas secundárias.

Outro fator que prova que a Valve está tentando retardar um pouco o jogo é remover uma das opções que os jogadores tinham para obter uma espécie de respiro durante a fase de rotas. Ter Santuários e postos avançados disponíveis negava a necessidade de se concentrar em seus recursos.

Void Spirit e Snapfire estão aqui

Adicionado Void Spirit e Snapfire no Modo Capitão.

A Valve parece ter decidido que chegou a hora dos jogadores competitivos terem a opção de escolher os dois novos heróis de Dota durante os torneios. Isso adiciona uma nova dinâmica aos times, mas provavelmente levará algum tempo para vê-los presentes, assim como Mars levou algum tempo na temporada passada.

GPM removidos

Removidos todos os talentos do GPM.

Isso é muito importante principalmente para jogadores de suporte, mas ainda é impactante porque remove algumas opções que podem fazer a diferença no final do jogo.

O tempo de reaparecimento de herói e as recompras aumentaram

O tempo de reaparecimento de herói aumentou de 8/6/10/14/16 para 15/12/18/21/24 nos níveis de um a cinco.

O custo de recompra aumentou de 100 + NW/13 para 200 + NW/12.

Essa mudança é bastante auto-explicativa, considerando que os números tornarão as mortes prematuras muito mais impactantes, especialmente quando os jogadores chegarem ao nível cinco e começarem a procurar brigas ou tentar mergulhar em torres. O aumento da recompra também mudará as lutas, fazendo os jogadores pensarem duas vezes antes de fazer jogadas solo arriscadas.

Courier recebe um retrabalho

A morte do Courier não desabilita mais seu ganho passivo de ouro.

A recompensa por Courier aumentou de 25 + 5 * nível para cada jogador para 30 + 7 * nível.

O tempo de reaparecimento do Courier mudou de 50 + 7 * nível para 60 + 7 * nível.

A velocidade de movimento do Courier aumentou de 280 para 290.

Courier não pode mais colocar wards no nível 15.

Courier não pode mais usar itens no nível 25.

Colocar limites no que o Courier pode fazer em situações intermediárias ou no fim do jogo é interessante, e parece que essa é mais uma meia medida em que outra atualização futura mudará ainda mais. Levará algum tempo para realmente ver quão impactantes eles podem ser, mas o potencial existe.

Todos os detalhes do patch podem ser vistos no site oficial do Dota 2, incluindo alterações de itens e uma lista completa de fortalecimentos e enfraquecimentos nos heróis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 26 de janeiro.