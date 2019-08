Algumas streams não estão mostrando as gamertags dos jogadores no International 2019

Estão rolando, ao todo, cinco streams diferentes do The International 2019, e, com esse nível de produção, alguns tropeços estavam fadados a acontecer ao longo do dia 1.

Diversos problemas apareceram nos primeiros jogos, incluindo a necessidade de trocar todo um computador durante a primeira partida entre Ninjas in Pyjamas e Virtus Pro. Mas o maior dos problemas aconteceu quando TNC Predator e Keen Gaming jogaram uma série inteira sem que suas gamertags aparecessem como deveriam.

Keen e TNC foi o quarto jogo do início do dia 1 do TI9, o que significa que estava sendo transmitido no quinto canal. Cada jogo acontece no canal correspondente da Twitch, com a página principal Dota2TI funcionando como uma central de transmissões que alterna entre as partidas e traz comentários entre os jogos.

No começo, os fãs acharam que tanto a Keen quanto a TNC estivessem brincando e tivessem decidido usar nomes que fugissem dos padrões dos torneios profissionais. Surgiram muitos posts no subreddit de Dota 2 pedindo que a produção ou a Valve resolvessem isso.

A resposta negativa é merecida, especialmente porque o International é o evento mais visto de Dota do ano. Isso quer dizer que os espectadores que não acompanham tanto a cena e caem em uma partida em que os jogadores não têm seus nomes de sempre podem ficar perdidos.

Mas os jogadores não estavam tentando ser engraçadinhos. De fato havia um erro com o lobby do cliente de Dota 2 que está rodando no quinto canal.

Quando a partida entre Keen e TNC terminou, o mesmo problema aconteceu com Natus Vincere vs. OG. Os jogadores apareciam com nomes diferentes do que outras streams mostravam.

Só na série entre Newbee e Team Secret é que o problema foi realmente confirmado. Os dois times já tinham jogado partidas em outras streams e mostravam seus nomes normais, com personalização dos patrocinadores e tudo mais.

Não se sabe ao certo o que exatamente há de errado com o lobby daquela stream específica, mas é provavelmente um problema de configuração. Mesmo não sendo algo que vá estragar a stream, esse tipo de erro não deveria estar acontecendo durante um dos maiores eventos de esports do ano.

PGL e Valve devem ter resolvido isso até o início das partidas do dia 2, mas já é algo que poderia facilmente ter sido evitado e prejudicou uma parte da transmissão do TI9.

