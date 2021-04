A atualização 7.29 do Dota 2 adiciona uma nova heróina, Dawnbreaker

Existem também centenas de alterações adicionais sendo feitas no jogo.

A hora mais escura é pouco antes do amanhecer. Mas isso não importa quando a mais nova heróina adicionada ao Dota 2 esmagar qualquer coisa em seu caminho com um martelo que exerce energia celestial.

Como parte da atualização 7.29, a Valve revelou Dawnbreaker, uma heróina cósmica de corpo a corpo que foi construída do zero para combater as forças do caos e das trevas.

Apenas pelo visual inicial, Dawnbreaker parece que será capaz de balançar a maré da batalha com ataques poderosos que podem acertar vários inimigos de uma vez, seja balançando seu martelo como uma arma branca ou lançando-o como um projétil.

Algumas das habilidades de Dawnbreaker atordoam ou permitem que ela jogue seu martelo e, em seguida, faça-o retornar após ele cair no chão. Ela também pode curar seus companheiros de equipe depois de acertar sucessivamente os inimigos. Sua Ultimate, Solar Guardian, até permite que ela voe para um de seus aliados em qualquer lugar no mapa e cause dano pulsante enquanto cura seus aliados após o pouso.

Junto com o lançamento de Dawnbreaker, a Valve também lançou a atualização de jogabilidade pós-Major completa, que traz modificações na estrutura do mapa do Dota, movendo postos avançados, penhascos protegidos e muito mais.

Dentro das atualizações gerais, Bounty Runes não aparecem mais no rio, vários alcances de conjuração e talentos, itens e habilidades de velocidade de movimento foram substituídos ou alterados, e Hoodwink foi adicionado ao Modo Capitães. Além disso, a fase de seleção inicial do modo Capitães mudou de primeiro segundo primeiro segundo para primeiro segundo segundo primeiro.

Algumas outras mudanças importantes incluem os heróis agora começando o jogo com um pergaminho TP em vez de três, mas ganhando um pergaminho TP na morte. Os mensageiros também não têm mais visão quando dentro do poço de Roshan e os intervalos de surgimento de árvores foram reduzidos de cinco para três minutos.

Existem mais de 100 alterações feitas em itens regulares, itens neutros e heróis do jogo. Você pode ler mais sobre tudo isso no blog oficial do Dota 2.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 09 de abril.