Tudo que você precisa saber sobre o Festival dos Finados de Destiny 2

Os cidadãos do Viajante e da Última Cidade já estão no clima de Halloween com o início do Festival dos Finados de Destiny 2.

Uma “tradição da Última Cidade” que celebra “a luz que encontramos na treva”, o Festival dos Finados é um evento aberto para todos, incluindo uma nova atividade chamada Setores Assombrados, novos colecionáveis, novos ornamentos e novas armas. Confira um guia de tudo o que o Festival tem a oferecer.

Quando começa e termina o Festival dos Finados?

O Festival dos Finados começou às 14h BRT de 12 de outubro e vai até 2 de novembro, depois do Halloween. Aqueles que estavam no jogo quando o Festival começou precisaram sair do jogo e reiniciar a Steam para acessar a atualização.

Setores Assombrados

A nova atividade do Festival dos Finados é a dos Setores Assombrados. Cada setor tem uma sinopse temática e assustadora, segundo a página oficial do Festival dos Finados no site da Bungie:

“Um Exo e uma Mente Vex se fundiram para se transformar em algo… novo.”

“Um Guardião em Nesso está sendo caçado por causa do seu Fantasma.”

“Criaturas sem cabeça espreitam nos abismos escuros da Lua.”

Imagem via Bungie

Os Guardiões podem acessar os Setores Assombrados a partir do mapa da Torre ou ativando o totem da missão ao lado de Eva Levante. Levante também terá as máscaras que você vai precisar usar ao completar os setores para ganhar Doces, que também podem ser obtidos ao concluir missões do Festival dos Finados, adquiridas com Levante.

Máscaras

Você pode adquirir diferentes máscaras com Eva Levante em troco de Doces. Elas vêm equipadas com Elmos do Mascarado, que você pode comprar por 100 Lúmens. Você também pode equipar máscaras obtidas em eventos anteriores do Festival dos Finados.

Imagem via Bungie

Entre as máscaras que os Guardiões podem equipar, estão:

máscara Ada-1

máscara Taniks

máscara Eramis

máscara Pyramid

máscara Sweeper Bot

máscara Honk Moon

Colecionáveis do Festival dos Finados

A nova arma em destaque é o Verde Jurássico, um fuzil de pulso para usar como arma de energia que parece o fuzil de pulso Verde-Broto, mas temático de dinossauros. Ele pode ser obtido ao concluir desafios do Festival dos Finados ou abrir sacolas misteriosas adquirida com Eva Levante.

Imagem via Bungie

Um novo pardal de Halloween também pode ser obtido como recompensa. E você ainda poderá obter o Porta-Fantasma Calavera, item cosmético inspirado no Día de los Muertos que pode ser comprado na loja com Prata ou Poeira Brilhante.

Alguns novos itens cosméticos temáticos de dinossauro foram adicionados através dos conjuntos de ornamento do #TeamDino, escolhidos por votação popular, que você já pode comprar na loja.

Livro dos Esquecidos

No Livro dos Esquecidos, os jogadores podem comprar novas histórias com materiais criados a partir dos espólios dos Setores Assombrados. Os materiais também podem ser obtidos através dos próprios inimigos ou em baús de recompensas.

