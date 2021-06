Todos os colecionáveis da Câmara de Cristal para obter o Tonalizador Pérola Amarga em Destiny 2

Jogadores que deram uma volta pela área inicial da Câmara de Cristal em Destiny 2 podem ter achado algumas pérolas espalhadas pela entrada da incursão em Vênus. Mas esses colecionáveis são mais do que só decorações. Existem 12 deles espalhados pela Câmara, e encontrar todos destrava o Tonalizador Pérola Amarga.

Os jogadores podem acompanhar quais já colecionaram através da aba do respectivo Triunfo, dentro do selo da Câmara, que tem uma lista de cristais individuais. A numeração, contudo, pode variar um pouco entre contas.

O caminho para os colecionáveis abrange a maior parte da Câmara, desde a área inicial em Vênus até a entrada da Sala do Trono antes da batalha contra o Protetor do Portal. Alguns são fáceis de encontrar, mas outros estão escondidos em cantos quase impossíveis de se ver. Aqui está onde achar todos.

Colecionável Nº 1: Área Inicial (Ruínas)

O primeiro cristal está ao lado de uma árvore, na parte direita das Ruínas. Do ponto de início, siga o caminho à direita até encontrar uma árvore com algo brilhando em suas raízes, perto de uma pequena construção Vex.

Screengrab via Bungie

Colecionável Nº 2: Área Inicial (Ruínas)

O cristal está dentro da caverna que se encontra no lado esquerdo das ruínas, perto de uma das Placas necessárias para concluir o primeiro encontro.

Screengrab via Bungie

Colecionável Nº 3: O Desafio de Kabr

O terceiro colecionável está na entrada do Desafio de Kabr, logo antes do precipício e antes do caminho se curvar para a esquerda. Vire à esquerda na alcova escura entre a rocha e a parede Vex e ande até encontrar a pérola.

Screengrab via Bungie

Colecionável Nº 4: O Desafio de Kabr (caminho secreto)

Para obter esse cristal (e o baú perto dele), os jogadores devem tomar o caminho secreto saindo do Desafio de Kabr. Pule da plataforma Vex a rapidamente olhe para trás para ver um caminho escondido dentro da parede Vex, então siga até o final do caminho e pule (Essa área também contém uma placa para o catalizador da Mitoclasta Vex).

Uma vez dentro da área correta, abra o baú secreto e vire direção para a qual o baú está virado. Você verá um cristal brilhando em uma saliência acima, perto de uma árvore. Chegar até lá pode ser complicado, particularmente com seis Guardiões ao mesmo tempo,, mas o pilar na frente do baú pode dar um pézinho.

Screengrab via Bungie

Para sair dessa área, volte para o baú e siga em frente até achar uma plataforma. Salte para ela e de lá pule para uma passagem de pedra na frente. O caminho deve levar até o Poço do Templário, lugar da próxima batalha.

Colecionável Nº 5: O Poço do Templário, antes do encontro dos Confluxos

Há dois jeitos de obter esse cristal dependendo do seu percurso pelo Desafio de Kabr. É mais fácil para os Guardiões que seguiram o caminho normal, mas escolher a rota secreta não impedirá um jogador de pegar todos os cristais na mesma rodada.

Do caminho padrão, siga até o Poço do Templário. Desça para a primeira plataforma (a mais próxima), então vire para trás e procure pela ponta de uma sacada. Pule e, com cuidado, dê a volta até achar o cristal. Jogadores também podem pular do topo da formação de pedra e cair na sacada.

Screengrab via Bungie

Se você seguiu o caminho secreto, tem um pouco mais de trabalho à frente. A saída leva a uma abertura na pedra que está a um (longo) salto de distância de onde se coloca o Estandarte para o encontro dos Confluxos. De lá, siga à esquerda e escale as paredes de pedras para chegar a onde o caminho normal desemboca. Algumas ranhuras na formação rochosa podem servir de apoio, então utilize-as quando necessário para ganhar mais altura. Se for uma tarefa difícil, traga a Exótica de mobilidade apropriada para a classe. Usar uma espada para colocar a câmara em terceira pessoa também ajuda.

Colecionável Nº 6: O Poço do Templário, depois da batalha com o Templário

Assim como no Desafio de Kabr, esse colecionável está escondido em um caminho secreto. Depois de matar o Templário, não entre no portão para o Labirinto da Górgona. Ao invés disso, vá para o lado esquerdo da arena e entre por um buraco recém-aberto na parede. O colecionável está numa plataforma alta do lado direito. Se você não o vir e cair pelo buraco que há adiante, é possível voltar (pelo menos como Caçador) com uma ajudadinha dos seus P1s4n-t3s.

Screengrab via Bungie

Colecionável Nº 7: Antes do Labirinto da Górgona

Siga o caminho secreto do Poço do Templário e desça por uma série de plataformas e pedras. Quando o caminho se afunilar para uma área pequena, semelhante a uma gruta (antes do último pulo), vire à direita e procure pela entrada de uma caverna do lado direito. O cristal estará lá dentro, próximo ao que parece ser um Portal Vex fora de funcionamento. É difícil achar esse colecionável por causa da escuridão dentro do Labirinto da Górgona, mas aumentar o brilho dentro do jogo pode tornar a busca um pouco menos frustrante.

Screengrab via Bungie Screengrab via Bungie

Colecionável Nº 8: O Labirinto da Górgona

Do ponto de reinício, siga à direita depois da pedra bem à frente e entre na caverna, então siga no caminho mais à direita assim que a rota se bifurcar. O cristal estará no alto de uma sacada. Fique de olho para o brilho azul e tome cuidado com uma Górgona que circula perto da plataforma.

(Nota: Apesar de ser o oitavo cristal, esse colecionável estava listado como o nono na nossa aba de Triunfos).

Colecionável Nº 9: O Labirinto da Górgona

Esse cristal é difícil de obter por causa das Górgonas próximas a ele. Para achá-lo, siga o caminho normal até a última rocha antes de descer e sair correndo para a saída. Desse ponto, pule e corra para a esquerda. O cristal estará atrás de uma parede, próxima a uma pequena formação rochosa. Um Caçador com invisibilidade pode deixar essa tarefa arriscada consideravelmente menos complicada.

Screengrab via Bungie

Colecionável Nº 10: Depois do Labirinto da Górgona

Existem dois colecionáveis escondidos na parte com as plataformas que desaparecem. A entrada do primeiro está no topo e à esquerda, antes mesmo de qualquer plataforma. Siga à esquerda e atravesse o precipício, entre em uma caverna, e siga-a até o fim. Pule até uma plataforma de pedra abaixo e encontre outra caverna, desta vez com um cristal dentro.

Screengrab via Bungie Screengrab via Bungie Screengrab via Bungie

(Nota: apesar de ser o 10º colecionável em ordem, essa pérola estava listada como número 11 na nossa aba de Triunfos.)

Colecionável Nº 11: Antes da sala do Trono

Depois de pegar o resto dos cristais, cruze os obstáculos. O jeito mais fácil de chegar ao outro lado é seguir à direita nas plataformas rochosas e pular para a plataforma abaixo. De lá, siga colado na parede e procure por uma passagem no lado direito. Uma lâmpada na parede indica a entrada.

Screengrab via Bungie

Colecionável Nº 12: Do lado de fora da Sala do Trono

É incrivelmente fácil de obter esse cristal, e mais fácil ainda de não percebê-lo. A última pérola est´pa em um parapeito no lado esquerdo de uma parede, antes de abrir a porta para a Sala do Trono. Os Guardiões não precisam nem escalar o parapeito para pegar o cristal, já que a opção de apertar um botão aparece só de estar logo abaixo dele.

Screengrab via Bungie

O Tonalizador Pérola Amarga

Depois de colecionar todos os 12 cristais, os jogadores podem obter o Tonalizador Pérola Amarga através do triunfo “Pérola de Vidro”, dentro do selo da Câmara de Cristal. A nova tintura lembra um Tonalizador do Destiny que faz o Cromo de Vex Precursor parecer Véu de Ametista.