Qual é a duração da campanha de Destiny 2 The Witch Queen?

Destiny 2 The Witch Queen foi lançado em 22 de fevereiro e já recebeu algumas das melhores avaliações da franquia por seu modo campanha mais aprofundado.

Para muitos jogadores atuais e futuros de Destiny 2 The Witch Queen, a principal dúvida é: quanto tempo vai levar para concluir a campanha desse jogo?

Duração da campanha de Destiny 2 The Witch Queen

Imagem via Bungie.

Como essa é uma das maiores campanhas da história de Destiny, pode separar entre sete e 12 horas para concluir Destiny 2 The Witch Queen, variando a depender da dificuldade que você escolher.

Se você escolher jogar a campanha no modo Clássico, deve levar entre sete e nove horas. Esse modo é menos desafiador que o Lendário, que leva entre 10 e 12 horas para concluir. No modo Lendário, cada uma das missões leva mais de uma hora. E, se você não tiver experiência nenhuma na série Destiny, é provável que demore as 12 horas para terminar.

No entanto, não deixe essa longa duração impedir você de tentar jogar no modo Lendário. Existem pontos de salvamento, que permitem voltar exatamente de onde parou na missão. E, mesmo sem experiência na série Destiny, se você gostar de desafios, mais tempo para aproveitar o modo campanha da nova expansão de Destiny só pode significar mais diversão.

Destiny 2 The Witch Queen é a expansão mais recente de Destiny 2, da Bungie, e também a maior. Ela está disponível para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia e Microsoft Windows no PC.

Confira o nosso guia detalhado com todas as missões da campanha de Witch Queen para ver quanto falta do jogo e o que esperar das próximas etapas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Sage Datuin no Dot Esports no dia 28 de fevereiro.