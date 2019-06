Tudo o que sabemos sobre o banimento de Dr. DisRespect da Twitch

Um dos maiores streamers da Twitch foi banido da plataforma.

O canal de Guy “Dr DisRespect” Beahm saiu do ar depois de uma stream que ele estava fazendo na conferência E3 ontem. Ele entrou em um banheiro público masculino e filmou o interior, expondo, inevitavelmente, as pessoas que estavam lá dentro. Pouco depois do fim da stream, o canal dele saiu do ar e ficou indisponível.

Mas o banimento do Dr levantou algumas dúvidas de seus fãs e de outros streamers. São estes os pontos principais para entender o banimento de Dr. Disrespect da Twitch.

Por que Dr. Disrespect foi banido?

Durante uma stream da E3, ele entrou no banheiro masculino e o câmera o seguiu. Enquanto estavam os dois lá dentro, ele pediu que o câmera viesse com ele até em frente a uma cabine do banheiro. No caminho, eles filmaram e mostraram ao fundo na stream vários homens usando o banheiro, desde os que estavam lavando as mãos aos que estavam no mictório.



Mesmo que não fosse ele segurando a câmera e mesmo que o foco da câmera estivesse somente nele, filmar dentro de banheiros públicos é contra a lei no estado da Califórnia. E, mesmo que ele não tivesse infringido a lei, os Termos e Condições da Twitch proíbem que os streamers invadam a privacidade de outros indivíduos.



Mostrar imagens ao vivo de dentro de um banheiro em seu canal, independentemente de ele ser a pessoa que está filmando ou não, é o suficiente para infringir as regras da Twitch.

Nem a Twitch nem o Dr. confirmaram ser essa a razão da suspensão do canal, mas é provável que seja.

Quanto tempo vai durar o banimento do Dr. Disrespect?

Ninguém sabe. Já que nem ele nem a Twitch confirmaram a suspensão do canal, nem sabemos se o banimento dele da plataforma é temporário ou permanente.

Outras consequências

A organização da E3 teria revogado o acesso de Dr. Disrespect ao evento deste ano, de acordo com o Kotaku. Isso quer dizer que ele não poderá mais estar no evento, mesmo que tivesse algo marcado com patrocinadores ou parceiros.

O banimento dele também teve impacto em seus inscritos, que não devem receber reembolso do dinheiro que investiram no canal.

Ele está fazendo streams em outro lugar?

Dr. DisRespect não disse se vai usar outra plataforma para fazer streams enquanto está banido da Twitch. Tentar criar outra conta lá seria considerado não respeitar o banimento, e não só faria a nova conta ser banida como também a suspensão seria aumentada. Seria justo ir para outra plataforma, se o banimento encerra o contrato dele com a Twitch.



Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 12 de junho.