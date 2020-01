Shroud mostra estatísticas impressionantes de Escape from Tarkov em stream

Shroud é conhecido por ser um dos streamers mais habilidosos do mundo nos jogos de tiro em primeira pessoa. Ontem, porém, ele tirou um tempinho para mostrar como fica a página de estatísticas de uma pessoa como ele em Escape from Tarkov.

Algumas das estatísticas incluem uma sequência de 19 vitórias, razão de 14,42 abates por morte e taxa de sobrevivência de 67%. Mas talvez o dado mais impressionante seja sua sequência de abates mais longa: 27.

Olhando pra cima e pra baixo nas linhas das estatísticas, shroud rapidamente destacou a quantidade de tiros que deu e quantos deles acertaram alguém. Ao longo de suas 709 horas e 38 minutos online no jogo, ele usou 45.422 munições e acertou 14.483 dessas, o que lhe garante precisão de 24%. Desses, 4.311 foram acertos fatais.

Shroud não tem tido tanta audiência quanto muitos dos criadores de conteúdo da Twitch que têm jogado Tarkov, porém. Um grande motivo disso pode ser que ele não se beneficiou do evento de ganhar bônus dos jogos na plataforma por ser um streamer da Mixer.

Desde 22 de dezembro, shroud transmitiu 204 horas de Tarkov. O segundo jogo mais jogado por ele é Rainbow Six, com quase 10 horas. Ele acumulou 1,16 milhão de horas de jogo vistas, com média de 5.688 espectadores e pico de 11.497, de acordo com dados do Stream Hatchet.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 20 de janeiro.