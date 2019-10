Quanto a Mixer pagou para Shroud fazer streams em sua plataforma?

Shroud tinha um dos canais mais vistos na Twitch, atraindo uma média de 25.000 espectadores por stream nos últimos dois meses, não importa que jogo estivesse jogando.

Mas, assim como aconteceu com Ninja, streamer de Fortnite, a Microsoft apareceu e ofereceu a Shroud uma quantia não-revelada para passar a fazer suas streams na Mixer com exclusividade. Ele vai sair de seu canal na Twitch, com mais de 7 milhões de seguidores e 364 milhões de visualizações, para a grama mais verde da plataforma rival.

Michael Grzesiek on Twitter Same shroud. New home. https://t.co/eZV2GBBSsY https://t.co/AHaajkjees

A enorme influência que ele tem na Twitch, jogando títulos como CS:GO e Apex Legends, faz dele uma personalidade desejável, especialmente quando o novo Call of Duty: Modern Warfare está para sair. O acordo garante outra grande personalidade para a Mixer, ajudando a impulsionar a marca e equilibrar a concorrência com Twitch e YouTube.

Assim como o acordo com Ninja, nada específico foi revelado sobre a quantidade de dinheiro envolvido para fazer o acordo entre a Microsoft e Shroud acontecer. Mas provavelmente o contrato é grande.

Previsões do ex-jogador profissional de Starcraft e Hearthstone Sebastian “Forsen” Fors sobre o contrato de Ninja, assinado em agosto, colocaram o valor anual do contrato entre 6 e 8 milhões de dólares, por um período de três anos.

5Head Clip of forsen Playing Collapsed – Clipped by DasonRZ

Qualquer estimativa não passa de especulação, já que não existem informações públicas sobre o acordo de Shroud, mas a duração do contrato é um bom lembrete de Forsen. O período de três anos permitiria que a Mixer tentasse se construir de forma orgânica em torno de Ninja e Shroud por alguns anos sem precisar se apressar ou arriscar erros graves com o investimento.

É impossível saber exatamente quanto exatamente vale o contrato até que detalhes sejam revelados por um dos dois lados. De qualquer forma, é outro movimento forte da Microsoft para adquirir visibilidade para a Mixer.

Artigo publicado originalmente por Cale Michael em inglês no Dot Esports no dia 24 de outubro.