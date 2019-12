Jogador do CS:GO encontra bug de parede invisível em Nuke

Os jogadores do CS:GO sempre tiveram que lidar com alguns bugs irritantes espalhados pelas partidas, mas os piores são aqueles que impedem que você lute contra um inimigo.

Isso aconteceu com um jogador que encontrou uma parede invisível no mapa Nuke ontem. Essa parede bloqueia todas as balas recebidas de um lado, mas permite que qualquer pessoa do outro lado atire de volta.

No vídeo fornecido, o jogador sobe as escada que leva ao telhado T, onde um inimigo pode ser visto ao lado de alguns canos. O inimigo recua para se esconder. Quando ele aparece de novo, o jogador parece atirar na cabeça várias vezes.

Se fosse uma circunstância normal, a rodada teria terminado. Infelizmente para o jogador, suas balas atingiram o que parecia ser uma parede invisível que protegia seu oponente. Ele atirou um pente inteiro contra a parede antes do outro jogador revidar suas balas. A parede invisível não parece ter afetado os tiros do oponente.

Para explicar o que aconteceu, alguém no subreddit do CS:GO disse que ao usar “vcollide_wireframe 1” no console, você pode ver as caixas de colisão de cada item do jogo. O cano em que o inimigo estava se escondendo era maior do que parecia e certas armas não conseguem penetrar nessas caixas de colisão.

Captura de tela via Valve / DrMarioCSGO

Como jogador, é frustrante superar um inimigo apenas para ser morto por um elemento que não estava sob seu controle. Os desenvolvedores provavelmente precisarão corrigir a caixa de colisão estendida em breve.

