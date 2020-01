Detalhes da atualização de 14 de janeiro de CS:GO revelam grandes mudanças a Studio

A Valve decidiu dar um pouco de atenção ao mapa mais recente de Counter-Strike: Global Offensive na atualização de hoje.

Studio pode não ser o mapa mais popular desde que foi lançado, em novembro, mas tem melhorado constantemente. Ainda precisa crescer muito para ficar à altura dos maiores, como Dust 2, Inferno e Mirage, mas não é nem de longe o pior mapa do jogo.

A atualização de hoje dá uma limpada em Studio, tirando um pouco da confusão para ajudar a torná-lo mais simples. No momento, parece um mapa de Call of Duty, com espaços bem abertos e pontos estreitos demais. A Valve quer consertar isso, aproximando do básico.

Os melhores mapas de CS:GO são os mais simples, e espera-se que Studio se aproxime disso com as novas melhorias.

Veja todos os detalhes da atualização de CS:GO.

Geral

Resolvido problema que fazia a Operação Teia Fragmentada não aparecer nos perfis de jogador no menu principal;

Adicionada uma barra de busca experimental que permite que os jogadores encontrem e comprem qualquer item específico de cupom no jogo;

Não haverá mais falas de encorajamento via rádio enquanto ainda houver inimigos vivos;

Resolvida regressão das Storage Units na versão Perfect World do jogo;

Resolvido erro na interface ao ativar alguns itens de Bonus Rank XP.

Mapas

Imagem via Valve

Studio foi atualizado com as últimas melhorias da Oficina Steam: Redesign completo do meio; Redução de tamanho das ruas CT / T; Redução de tamanho do ressurgimento CT; Redução de tamanho da parte superior B; Beco de ressurgimento T removido; Conectores B para o meio atualizados; Atualização da 3D Skybox; Atualização da geometria do ressurgimento T; Passagem para B Site ficou mais larga e foi atualizada para melhorar a jogabilidade ao entrar no local; Alterações no B site para melhorar o contorno dos jogadores; Atualização dos sons do cenário; Removida a habilidade de atirar armas em áreas proibidas e fora do mapa; Resolvidos muitos erros relatados pela comunidade; Melhoria no clipping em todo o mapa.



Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 14 de janeiro.