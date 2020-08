Como assistir ao DreamHack Open Summer Europa e América do Norte

O DreamHack Open Summer está definido para hoje amanhã na Europa e na América do Norte.

Dezesseis equipes de CS:GO estarão jogando neste evento em casa devido à pandemia de coronavírus. Este será o primeiro grande torneio da nova temporada de CS:GO e contará com algumas das melhores equipes do mundo, como BIG, Complexity, Team Liquid e FURIA.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o DreamHack Open Summer Europa e América do Norte.

Stream

Você pode assistir a toda a ação no canal da Twitch oficial da DreamHack. Não haverá jogos simultâneos, então este será a única stream oficial do torneio.

Formato

DreamHack usará um formato de fase de grupos GSL de dupla eliminação melhor de três para ambas as regiões. As equipes foram divididas em dois grupos de quatro em ambas as regiões. As duas primeiras equipes de cada grupo avançam para os playoffs.

Os playoffs usarão uma chave de melhor de três de eliminação única para a Europa e América do Norte. O vencedor norte-americano e europeu ganhará US$ 35.000 cada, enquanto os segundos classificados levarão para casa US$ 20.000 cada um em prêmios em dinheiro.

Equipes

Europa – Grupo A

BIG

tabseN

XANTARES

syrsoN

k1to

tiziaN

Coach: tow b

MAD Lions

acoR

roeJ

sjuush

AcilioN

innocent

Coach: peacemaker

Heroic

cadiaN

stavn

b0RUP

niko

TeSeS

Coach: HUNDEN

Endpoint

Surreal

CRUC1AL

robiin

Thomas

MiGHTYMAX

Coach: RossR

Europa – Grupo B

Complexity

blameF

poizon

k0nfig

oBo

RUSH

Coach: keita

OG

valde

NBK-

mantuu

Aleksib

ISSAA

Coach: ruggah

Spirit

somedieyoung

chopper

iDISBALANCE

mir

magixx

Coach: Certus

forZe

facecrack

Jerry

almazer

xsepower

FL1t

Coach: liTTle

America do Norte – Grupo A

Team Liquid

EliGE

NAF

Twistzz

Stewie2K

Grim

Coach: adreN

Triumph

Shakezullah

Junior

penny

Spongey

TBD

Coach: tacitus

Chaos

steel

leaf

Xeppaa

vanity

Jonji

Coach: mCe

Ze Pug Godz

Cooper-

Zellsis

Infinite

MarKE

ANDROID

Coach: Immi

America do Norte – Grupo B

FURIA

arT

KSCERATO

yuurih

HEN1

VINI

Coach: guerri

Cloud9

JT

oSee

motm

floppy

Sonic

Coach: T.c

Yeah Gaming

RCF

tatazin

dumau

f4stzin

iDk

Team oNe

Maluk3

prt

pesadelo

b4rtiN

malbsMd

Coach: cky

Agenda

Sábado, 8 de Ago

8h00: BIG vs. Endpoint

11h00: MAD Lions vs. Heroic

14h00 : Liquid vs. Ze Pug Godz

17h00: Chaos vs. Triumph

Domingo, 9 de Ago

8h00: Complexity vs. forZe

11h00: OG vs. Spirit

14h00: FURIA vs. Yeah

17h00: Cloud9 vs. Team oNe

Segunda, 10 de Ago

8h00: Europa Grupo A partida de eliminação

11h00: Europa Grupo B partida de eliminação

14h00: America do Norte Grupo B partida de eliminação

Tuesday, 11 de Ago

11h00: Europa Grupo A partida dos vencedores

14h00: America do Norte Grupo A partida de eliminação

17h00: America do Norte Grupo A partida dos vencedores

Quarta, 12 de Ago

11h00: Europa Grupo B partida dos vencedores

14h00: America do Norte Grupo B partida dos vencedores

17h00: America do Norte Grupo A partida decisiva

Quinta, 13 de Ago

8h00: Europa Grupo A partida decisiva

11h00: Europa Grupo B partida decisiva

14h00: America do Norte Grupo B partida decisiva

Sexta, 14 de Ago

14h00: America do Norte primeira semifinal

17h00: America do Norte segunda semifinal

Sábado, 15 de Ago

8h00: Europa primeira semifinal

11h00: Europa segunda semifinal

Domingo, 16 de Ago

11h00: Europa Finais

14h00: America do Norte Finais

Principais histórias

Esta será a primeira vez que a Liquid jogará sem nitr0, que foi substituído por Grim. Nitr0 jogava pela Liquid desde 2015 e levou os norte-americanos a vitórias em vários grandes torneios no ano passado. Liquid e Triumph, o ex-time de Grim, estão no mesmo grupo, então podemos ver como ele se sai contra seus ex-companheiros.

A BIG terminou a última temporada no topo do mundo. Os alemães estão dominando esta era online de CS:GO e ganharam dois grandes torneios – DreamHack Masters Spring Europe em junho e cs_summit six Europe em julho. Todos os olhos estarão voltados para tabseN e a equipe para ver se eles conseguem manter essa forma nesta nova temporada.

A MAD Lions tem sido uma equipe divertida desde que jogou sob a bandeira de Tricked em 2019. Os dinamarqueses venceram a primeira temporada do Flashpoint em abril, mas viram sua forma cair ligeiramente depois. Eles voltam do intervalo sem um de seus melhores jogadores, Lucas “Bubzkji” Andersen, que foi para a Astralis na semana passada. A Lions MAD assinou contrato com a Illuminar esta semana e terá que mudar sua comunicação no jogo de dinamarquês para inglês. Os fãs de CS:GO estão ansiosos para saber se esse experimento será um sucesso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 07 de agosto.