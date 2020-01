Como assistir à BLAST Premier Spring Series 2020

Doze times de CS:GO vão participar da BLAST Premier Spring Series, primeiro evento da BLAST em 2020.

A competição acontecerá ao longo de três semanas. Os seis melhores times se classificam para a final da BLAST Premier Spring, que acontece em julho de 2020, e os seis com a pior classificação terão chance em um torneio menor, o BLAST Premier Spring Showdown.

Será que as favoritas Astralis, Team Liquid, Evil Geniuses e Vitality se classificarão para a final, ou seremos surpreendidos no primeiro grande torneio de CS:GO em 2020? A BLAST Premier Spring Series também tem premiação de 300.000 dólares.

Confira tudo que precisa saber sobre a BLAST Premier Spring Series.

Stream

A BLAST Premier Spring Series será inteiramente transmitida no Canal da BLAST na Twitch. Não haverá partidas simultâneas, então fica mais fácil ver seu time favorito.

Formato

As equipes serão divididas em três grupos GSL de eliminação dupla, com todos os jogos sendo melhores-de-três. As duas melhores equipes de cada grupo serão classificadas para a final da BLAST Premier Spring e as outras duas avançam para o BLAST Premier Spring Showdown.

A BLAST também vai oferecer 300.000 dólares em prêmios, mas a divisão da premiação ainda não foi anunciada.

Times

Grupo A

Team Liquid: Russel “Twistzz” Van Dulken Keith “NAF” Markovic Jake “Stewie2K” Yip Jonathan “EliGE” Jablonowski Nicholas “nitr0” Cannella

FaZe: Marcelo “coldzera” David Nikola “NiKo” Kovač Olof “olofmeister” Kajbjer Helvijs “broky” Saukants Håvard “rain” Nygaard

Ninjas in Pyjamas: Jonas “Lekr0” Olofsson Fredrik “REZ” Sterner Nicolas “Plopski” Zamora Simon “twist” Eliasson Tim “nawwk” Jonasson

MIBR: Gabriel “FalleN” Toledo Fernando “fer” Alvarenga Vito “kNgV-” Giuseppe Epitácio “TACO” de Melo Ignacio “meyern” Meyer



Grupo B

Astralis: Nicolai “device” Reedtz Peter “dupreeh” Rasmussen Emil “Magisk” Reif Andreas “Xyp9x” Højsleth Lukas “gla1ve” Rossander

Vitality: Mathieu “ZywoO” Herbaut Richard “shox” Papillon Dan “apEX” Madesclaire Cédric “RpK” Guipouy Alex McMeekin

Natus Vincere: Aleksandr “s1mple” Kostyliev Denis “electronic” Sharipov Egor “flamie” Vasilev Kirill “Boombl4” Mikhailov Ilya “Perfecto” Zalutskiy

Complexity: Benjamin “blameF” Bremer Kristian “k0nfig” Wienecke Valentin “poizon” Vasilev Owen “oBo” Schlatter William “RUSH” Wierzba



Grupo C

Evil Geniuses: Vincent “Brehze” Cayonte Cvetelin “CeRq” Dimitrov Ethan Arnold Tarik Celik Peter “stanislaw” Jarguz

OG: Nathan “NBK-” Schmitt Aleksi “Aleksib” Virolainen Valdemar “valde” Bjørn Issa “ISSAA” Murad Mateusz “mantuu” Wilczewski

100 Thieves: Justin “jks” Savage Aaron “AZR” Ward Joakim “jkaem” Myrbostad Sean “Gratisfaction” Kaiwai Jay “Liazz” Tregillgas

G2: Kenny “kennyS” Schrub Nemanja “nexa” Isaković Nemanja “huNter-” Kovač François “AmaNEk” Delaunay Audric “JaCkz” Jug



Horários

Sexta-feira, 31 de janeiro

12:30 BRT: FaZe vs. NiP

16:30 BRT: Liquid vs. MIBR

Sábado, 1º de fevereiro

12:30 BRT: rodada 1 da chave dos perdedores do Grupo A

16:30 BRT: final da chave dos vencedores do Grupo A

Domingo, 2 de fevereiro

12:30 BRT: final da chave dos perdedores do Grupo A

16:30 BRT: final do Grupo A

Sexta-feira, 7 de fevereiro

12:30 BRT: Na’Vi vs. Vitality

16:30 BRT: Astralis vs. Complexity

Sábado, 8 de fevereiro

12:30 BRT: rodada 1 da chave dos perdedores do Grupo B

16:30 BRT: final da chave dos vencedores do Grupo B

Domingo, 9 de fevereiro

12:30 BRT: final da chave dos perdedores do Grupo B

16:30 BRT: final do Grupo B

Sexta-feira, 14 de fevereiro

12:30 BRT: 100 Thieves vs. G2

16:30 BRT: EG vs. OG

Sábado, 15 de fevereiro

12:30 BRT: rodada 1 da chave dos perdedores do Grupo C

16:30 BRT: final da chave dos vencedores do Grupo C

Domingo, 16 de fevereiro

12:30 BRT: final da chave dos perdedores do Grupo C

16:30 BRT: final do Grupo C

Situação atual

A Liquid não terminou o último ano muito bem, apesar de ter sido o melhor time do mundo na primeira parte de 2019. Os norte-americanos perderam o fôlego depois da primeira folga dos jogadores e não levantam um troféu desde a IEM Chicago em julho. Não vai haver um troféu na BLAST Premier Spring Series, mas é uma grande oportunidade de começar o ano com vitórias confortáveis, já que FaZe, NiP e MIBR não estão no mesmo nível.

No Grupo B, porém, há duelos mais emocionantes. A Astralis foi a melhor equipe do mundo em 2019. Suas diversas vitórias incluem os dois Majors de CS:GO. Mas o time dinamarquês terá dificuldades ao enfrentar Vitality, Na’Vi, ou mesmo a Complexity, que mudou seu time inteiro no fim de 2019. Os prováveis três melhores atiradores de precisão do mundo estão neste grupo: device, s1mple e ZywoO.

Em algum ponto, parecia que a EG era capaz de terminar 2019 como melhor time de CS:GO do mundo. Os norte-americanos levantaram dois grandes troféus desde que assinaram com a EG em setembro. Mas eles não mantiveram o mesmo nível de desempenho, especialmente nos dois torneios que jogaram na China.

As expectativas deles para 2020 devem ser altas, e a EG será testada contra 100 Thieves, OG e G2. Vamos descobrir se a EG e a 100 Thieves, os dois times mais estáveis do Grupo C, podem se classificar para a final da BLAST Premier Spring quando o evento começar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 29 de janeiro.