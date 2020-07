BOOM, time brasileiro de CS:GO, contrata prodígio Snowzin, de 13 anos, para GC Masters V

João “Snowzin” Vinicius, jogador brasileiro de CS:GO de 13 anos, foi contratado pela BOOM Esports como reserva para a GC Masters V, um dos campeonatos mais importantes do Brasil em 2020. O anúncio foi feito pela própria organização.

O campeonato online acontecerá de 30 de julho a 2 de agosto e terá os melhores times da América do Sul, como Isurus, paiN e BOOM. Snowzin surgiu como um prodígio neste ano, depois que começou a fazer streams e chamou a atenção de jogadores da BOOM, como João “felps” Vasconcellos e Ricardo “boltz” Prass, dupla com grande experiência internacional.

“Eu me sinto bem feliz”, disse Snowzin sobre fazer parte da BOOM Esports, mesmo que apenas por um torneio. “Acho que isso é um sonho sendo realizado e eu acho que isso é um fruto da minha dedicação dentro do jogo.”

Não se sabe ainda se Snowzin vai jogar em alguma das partidas da GC Masters V. E, mesmo que ele se saia bem, é improvável que já assine um contrato profissional mais longo, já que ainda é muito novo. Aos 13 anos, o jogador tem média de 0,97 A/M e dano médio por rodada de 87,67 nos PUGs da Gamers Club que jogou neste mês.

A BOOM lidera o Regional Major Ranking (RMR) de toda a América do Sul depois de vencer o ESL One: Road to Rio SA em April. A equipe também é uma das confirmadas na temporada 12 da ESL Pro League, que começa em setembro. O time inteiro tem ficado aqui no Brasil desde o início da pandemia de coronavírus, em março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 21 de julho.