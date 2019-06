A última atualização de CS:GO quebrou um modelo de personagem

A última atualização de CS:GO causou um erro em um dos modelos de personagem do jogo.

A Valve reduziu a memória ocupada por alguns modelos e isso afetou um que se chama “modelo de FBI A”, um personagem contraterrorista jogável em Nuke. A atualização deveria aumentar o FPS em sistemas mais básicos.

https://www.reddit.com/r/GlobalOffensive/comments/bz46na/csgos_newest_update_broke_a_model/

Já que o modelo de FBI ficou translúcido depois da atualização, é difícil ver o rosto dele no jogo e ele fica quase invisível quando aparece no menu de jogo por causa do mapa da Danger Zone, Sirocco.



A maior parte dos fãs de CS:GO só estão fazendo piadas com o erro no Reddit, em vez de reclamar. Mas isso mostra que a Valve não testou direito a nova atualização antes do lançamento. A empresa também não falou sobre o problema nas redes sociais ou em outro lugar. Por ser um bug pequeno, a Valve deve corrigi-lo em breve. Atualizações de CS:GO normalmente saem às terças-feiras.

Artigo publicado originalmente por Leonardo Biazzi em inglês no Dot Esports no dia 11 de junho.