Vazamentos sugerem Cold War é uma “sequência direta” de Black Ops, com lançamento previsto para novembro

Uma descrição oficial da próxima entrada da franquia Call of Duty, Black Ops: Cold War, vazou após uma atualização de Modern Warfare.

Cold War é definido para ter os “personagens icônicos” Woods, Mason e Hudson da série Black Ops, de acordo com informações dos mineradores de dados CODTracker e ModernWarzone. A data de lançamento foi supostamente marcada para 13 de novembro.

Cold War também apresentará o modo multijogador e o clássico modo Zumbis. O battle royale gratuito Warzone também terá um modo Zumbis, de acordo com os vazamentos.

Uma Ultimate Edition do jogo estará disponível, incluindo pacotes adicionais, como Land, Sea e Air Pack e Battle Pass Bundle. O Confrontation Weapons Pack serve como um bônus de pré-venda, dando aos jogadores acesso antecipado ao beta e habilitando Frank Woods para uso em Modern Warfare e Warzone, de acordo com os vazamentos.

A descrição completa nos arquivos do jogo é a seguinte:

“A icônica série Black Ops está de volta com Call of Duty®: Black Ops Cold War – a sequência direta do original e favorito dos fãs de Call of Duty®: Black Ops. Black Ops Cold War jogará os fãs nas profundezas da batalha geopolítica volátil da Guerra Fria no início dos anos 1980. Nada é o que parece em uma emocionante campanha para um jogador, onde os jogadores ficarão cara a cara com figuras históricas e verdades duras, enquanto lutam ao redor do mundo em locais icônicos como Berlim Oriental, Vietnã, Turquia, a sede da KGB e mais.

Como operadores de elite, você seguirá o rastro de uma figura sombria chamada Perseus, que tem a missão de desestabilizar o equilíbrio global de poder e mudar o curso da história. Vá até o centro sombrio desta conspiração global ao lado dos personagens icônicos Woods, Mason e Hudson e um novo elenco de operadores que tentam parar um enredo de décadas em formação.

Além da campanha, os jogadores trarão um arsenal de armas e equipamentos da Guerra Fria para a próxima geração de experiências multijogador e zumbis.

Bem-vindos ao limite. Bem-vindos a Call of Duty®: Black Ops Cold War.”

A revelação de Call of Duty Black Ops: Cold War dentro de Warzone está programada para acontecer às 14:30 em 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 25 de agosto.