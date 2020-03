Vazamentos indicam que Call of Duty: Warzone está próximo

Warzone, battle royale de Call of Duty, poderá ser lançado amanhã.

O YouTuber Chaos, conhecido por suas jogadas top 10 de CoD, publicou vídeos do jogo antes do que deveria, com detalhes do funcionamento. O vídeo foi rapidamente retirado do ar, mas não antes de vazar.

Warzone será um jogo battle royale gratuito e avulso, segundo Chaos. Ele teria suporte entre plataformas para PlayStation, Xbox e PC, com servidores de até 200 jogadores.

O jogo pode ser jogado solo, em duplas e em trios, mas não em esquadrões de quatro ou mais, de acordo com Chaos. O lançamento também incluiria dois modos de jogo: um battle royale comum e algo chamado Plunder, que tem mecânica de ressurgimento e gira em torno de coleta de dinheiro.

Warzone também teria integrado mapas clássicos de CoD, aumentando sua escala para que fiquem apropriados para o estilo do battle royale. Isso daria aos jogadores a oportunidade de explorar alguns de seus mapas favoritos de uma forma diferente.

A data de lançamento específica do jogo não foi revelada no vídeo, mas Chaos disse que estaria disponível “muito em breve”.

Vídeos assim, com trechos de novos jogos ou modos, costumam ser compartilhados com criadores de conteúdo com antecedência. Parece que Chaos pode ter acidentalmente violado um acordo de confidencialidade ou embargo ao publicar o vídeo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 9 de março.