Um olhar sobre o primeiro evento offline da Call of Duty League com fãs em mais de um ano

Com o último evento de Call of Duty com a participação de fãs ocorrendo em Los Angeles em março de 2020, todos os olhos se voltaram para o retorno da liga na semana passada em Dallas.

Apenas o estalido e efervescência vindos da abertura de uma lata de refrigerante de um fã do Toronto Ultra foram os arautos do caos.

Com o Ultra subindo dois jogos no Stage Five Major da Call of Duty League, o fã levou a lata à boca e acabou derramando em suas roupas, encharcando sua camisa e calças. Na próxima meia hora, esse cara se tornou a ira da casa lotada no Esports Stadium Arlington no domingo, 1º de agosto, tanto que a multidão restante começou a torcer pelo adversário do Ultra, o Minnesota RØKKR, apesar de seu beligerância.

Após a eliminação de OpTic Chicago no jogo anterior, muitos fãs deixaram o local antes que as franquias Toronto e Minnesota se enfrentassem na grande final. Parecia, pelo menos naquele momento, que esta série seria uma delícia. Aqueles que ficaram por perto encontraram diversão em zombar do torcedor muito embriagado do Ultra, que só queria ver seu time vencer.

Enquanto a série esquentava, com o RØKKR dando sinais de vida depois de cair por 4-0, os insultos dirigidos àquele homem continuaram a piorar. Parecia que um lobby de Modern Warfare 2 ganhava vida, um retorno adequado para o primeiro evento offline com a presença de fãs na cena de Call of Duty desde o início da pandemia de COVID-19.

Pela primeira vez em quase 18 meses, mais de 1.000 fãs se agruparam no Esports Stadium Arlington, que rapidamente se encheu de vivas de empolgação, zombarias de ódio e tudo mais, um momento de celebração não apenas para Call of Duty, mas para e-sports como um todo. Depois de uma pandemia extenuante, um espectador não poderia ter adivinhado que a cena nunca perdeu o ritmo, se não fosse pelas máscaras cobrindo o rosto dos fãs. A longa espera também valeu a pena, já que o RØKKR e o Ultra jogaram uma das melhores séries da história do Call of Duty competitivo moderno.

O fim de semana começou quente, literalmente. Com as portas abrindo às 13h30 no sábado, 31 de julho, os fãs começaram a se enfileirar do lado de fora mais de duas horas antes no complexo esportivo de Arlington no calor de 36º C do Texas, tonto de ver parte da ação. “Tudo é maior no Texas”, diz o ditado, e ficou claro que o Stage Five Major da Call of Duty League não seria exceção.

Isso é o que a Call of Duty League sempre deveria ser. Mas depois de apenas quatro eventos, sua temporada inaugural e turnê pelo mundo ocidental planejado foram postos de lado pelo início da pandemia COVID-19 em março de 2020. Enquanto a temporada de 2020 girou com sucesso para o jogo online, as raízes do CoD competitivo sempre foram plantadas na ideia de competição presencial, não jogadores competindo por milhões de dólares em seus escritórios domésticos.

O retorno ao LAN no Stage Four Major em junho marcou um grande passo à frente, permitindo aos jogadores competir no campo de jogo mais nivelado um pouco mais cedo, mas sem os fãs assistindo e adicionando a pressão do barulho da multidão ao redor deles. Conseguir o Stage Five Major direito, com os fãs de volta presentes, significou o mundo para a Call of Duty League. Este foi um grande momento, cumprindo uma promessa feita em 2019, quando a liga anunciou que faria uma franquia pela primeira vez.

No tempo de inatividade desde que a Call of Duty League foi apenas online, a OpTic Gaming, a franquia mais amada de Call of Duty, devolveu o controle a seu antigo executivo de longa data, Hector “H3CZ” Rodriguez. Em 2020, H3CZ levou os Chicago Huntsmen a se tornarem uma das marcas mais populares da liga, bem como um dos principais competidores em quase todos os eventos. Mas os Huntsmen não eram um OpTic e o OpTic de 2020, com sede em Los Angeles e dirigido por Immortals, era frequentemente ridicularizado. Em um jogo de cartas de três vias, os proprietários de H3CZ e Huntsmen, NRG, readquiriram a OpTic, renomeando a franquia de Call of Duty de Chicago e reintegrando a “H3CZ’s OpTic”.

Conforme as pessoas se amontoavam no local, ficou claro o que estava faltando. Os fãs gritavam “vamos lá, OpTic” horas antes da popular franquia subir ao palco.

Após a vitória do Dallas Empire sobre o LA Thieves em 31 de julho, o capitão do Dallas e ex-jogador do OpTic Crimsix caminhou até a frente do palco para sua entrevista pós-jogo. Ele instantaneamente foi abordado por fãs, que o vaiaram e interromperam a entrevista, tanto que uma pergunta da entrevistadora Jess Brohard nem foi audível.

“Queremos FormaL,” a multidão continuou em seus gritos.

“Ei, todo mundo gritando coisas, calem a boca,” Crimsix gritou de volta no meio da resposta. “Cale a boca, seus ratinhos sujos.”

Brohard passou o microfone para Crimsix.

“Acabei de vir aqui”, disse ele. “Cheguei atrasado porque eu tive que ir para o banheiro. Umas palavras para Cellium. Estou fora.”

A multidão continuou a vaiar. O Dallas Empire era o “time da casa” por definição, mas não foi nem de perto de quem a arena gostou mais.

Word to Cellium.



Stellar insight from C6 in this @GameFuel Victory Spotlight, looking back on their victory against the Thieves and looking ahead to CDL Sunday! pic.twitter.com/ri82MRSFBf — Call of Duty League (@CODLeague) July 31, 2021

Durante o breve intervalo entre os jogos, os fãs começaram a se acalmar até chegar o momento pelo qual todos esperavam. Quando o OpTic’s Scump emergiu dos bastidores, a multidão se inflamou, elevando-se a decibéis ensurdecedores de ruído, semelhante ao de um motor a jato dando partida nas proximidades.

Durante a próxima hora e meia, a multidão viveu e morreu a cada tiroteio.

Um atraso de áudio mudou a vibe, já que a Call of Duty League optou por manter suas emissoras remotas para este evento. O comentário não correspondeu à ação em tempo real que está sendo mostrada em toda a arena. Mas no final das contas não importou porque os momentos foram igualmente compensadores.

Em uma retomada um contra dois em Raid, Scump flanqueou Prestinni e Octane do Seattle Surge. Com duas rajadas rápidas de sua AK74u, Scump pegou os jogadores do Surge desprevenidos, agarrando a retomada e soltando um rugido para a multidão enquanto a OpTic avançava. A multidão explodiu.

Os gritos “vamos lá, OpTic” foram lançados mais uma vez.

A OpTic derrotou o Surge e parecia que a popular franquia pode ter uma chance de ir até o fim.

Indo para o domingo do campeonato, um sentimento de excitação nervosa se espalhou por todo o local. Os fãs sabiam que algo especial poderia acontecer, mas não estava claro exatamente o quê. Os fãs da OpTic estavam ansiosos, sabendo que seu time teria que derrotar seu rival, Crimsix e seu time de Dallas, que derrotou a OpTic duas vezes no torneio principal anterior.

Os próximos 90 minutos foram tão tensos quanto intensos.

Logo de cara, a OpTic espancou Dallas, apresentando-os ao clube de 100 pontos no Zona de Conflito de Moscou. Depois que Dallas empatou a série, as equipes foram para o Checkmate Control no terceiro jogo. Com a chance de escolher o mapa, a OpTic precisava defender um último ponto. Dallas tinha uma vantagem na contagem de vidas, pois eles pularam no ponto com 0,0 segundo aparecendo no relógio.

Scump tentou jogar sua vida, esperando Envoy se juntar a ele no contestado ponto B, mas Crimsix pagou seu blefe, venceu-o e derrubou-o com todos os três membros do Empire esperando sob a asa do avião. Envoy tentou se manter vivo enquanto a multidão prendia a respiração coletiva, mas a jogada milagrosa não aconteceria e Dallas a enviou para a quinta rodada.

A OpTic se agarrou na rodada final, ganhando impulso para o quarto mapa da série, onde eliminou o Dallas com uma vitória no Zona de Conflito Raid. Os fãs da OpTic soltaram um suspiro de alívio. Seu amado time finalmente conseguiu tirar o peso de suas costas, derrotando Dallas em um torneio importante pela primeira vez desde o Stage Three. Mas, mais importante, eles garantiram uma colocação entre os três primeiros pela primeira vez em toda a temporada. Sua alegria durou pouco, entretanto.

OpTic clutch up on Raid Hardpoint and will move on to face Toronto Ultra for a shot at CDL Major Five Grand Finals. pic.twitter.com/CigPbqrbbx — Tanner Wooten (@tannerwutang) August 1, 2021

Toronto tem sido um time de ponta durante toda a temporada, tendo vencido o Stage Two Major e lutando consistentemente pelo primeiro lugar na liga com FaZe, Dallas e OpTic. Depois de derrotar a OpTic na sexta-feira, 30 de julho, os dois estavam preparados para uma revanche, desta vez nas finais da chave dos perdedores. Sem se incomodar com o ambiente hostil para com outras equipes no local, Toronto subiu ao palco e superou a OpTic em quatro mapas no que parecia ser uma série muito mais rápida.

Toronto não apenas mandou a OpTic para casa, mas também seus fãs. Mais da metade dos presentes no Esports Stadium Arlington saiu antes das finais.

A série final do fim de semana não decepcionou aqueles que permaneceram até o fim. Esses eram os fãs mais dedicados da Call of Duty League, aqueles que não ligavam para quem fazia o campeonato. Eles estavam aqui para ver Call of Duty em seu nível mais alto, e cara, eles viram.

No início, Minnesota parecia que não pertencia às grandes finais de uma liga, muito menos ao nível de competição mais alto do mundo. A tenacidade que o RØKKR mostrou ao longo da chave de vitória parecia perdida. Quer tenha sido uma noite de sono ruim ou preparação instável, a segunda luta do RØKKR contra o Toronto começou lenta.

Aproveitando a glória de uma vantagem de 4 a 0 do Toronto na melhor de nove, o torcedor continuou a instigar a multidão. A multidão estava agarrada ao RØKKR e o volume cresceu enquanto a equipe continuava a estender a série uma vitória de cada vez. Com as costas contra a parede, o RØKKR continuou a encontrar os momentos que importavam com o alto apoio atrás deles.

“Vamos, RØKKR”, a multidão gritou em uníssono.

Em pouco tempo, o pior pesadelo de Toronto se tornou realidade. Uma equipe que sempre parecia composta ficou visivelmente abalada. Minnesota pisou no acelerador e, em pouco tempo, um 4-4 apareceu no placar. Este foi o momento.

The most IMPROBABLE comeback you may ever seen. @ROKKR have done the impossible and reverse swept the Toronto Ultra 5-4. pic.twitter.com/D231NFQevb — Tanner Wooten (@tannerwutang) August 2, 2021

O RØKKR tinha todo o ímpeto e as cartas em suas mãos. A construção explodiu quando Attach derrubou CleanX para conquistar a sexta rodada necessária para ganhar o mapa, a série e o título do Stage Five Major. Os jogadores de Minnesota se juntaram em comemoração, toda a multidão estava de pé e nenhuma pessoa podia acreditar no que tinha acabado de ver. Aqueles que ficaram testemunharam o maior retorno da história do Call of Duty e talvez o maior retorno dos e-sports como um todo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tanner Wooten no Dot Esports no dia 06 de agosto.