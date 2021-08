Todos os personagens conhecidos da campanha em Call of Duty: Vanguard

É aquela época do ano para os fãs de Call of Duty mais uma vez. Enquanto a maioria dos títulos CoD ficam na história com boas lembranças, sempre haverá espaço para um novo nos corações dos fãs.

Call of Duty: Vanguard está agendado para lançamento em 5 de novembro e, com a Sledgehammer Games no comando, os fãs viajarão de volta para a Segunda Guerra Mundial.

Os veteranos podem se perguntar se Vanguard é uma sequência de Call of Duty: WWII de 2017, mas Vanguard está procurando se tornar um título separado que terá uma abordagem diferente para o mesmo conceito.

Embora tenha havido casos em que a série CoD se afastou do aspecto para um jogador para colocar mais ênfase no multijogador, parte da base de jogadores aprecia a profundidade dos enredos de CoD, e a Sledgehammer está preparando um thriller histórico para o fãs.

Para Vanguard, a Sledgehammer está mergulhando fundo nas batalhas que mudaram o curso da guerra. Ao contrário do primeiro jogo CoD que se concentrou no lado europeu da Segunda Guerra Mundial, Vanguard acontecerá em várias frentes, incluindo América do Norte, União Soviética, Havaí, Ilhas do Mar de Coral e Europa.

Nessas batalhas, haverá novos personagens que os jogadores conhecerão ao longo da história. Aqui estão todos os personagens conhecidos em Call of Duty: Vanguard.

Arthur Kingsley

Arthur Kingsley é o personagem principal do Esquadrão das Forças Especiais que estará no centro da história. O pára-quedista britânico faz parte do nono batalhão de pára-quedistas e é baseado em Sidney Cornell. O personagem é interpretado por Chiké Okonkwo.

Polina Petrova

Originária da União Soviética, a Tenente Polina Petrova faz parte da 138ª Divisão de Rifles. Ela é baseada em Lyudmila Pavlichenko, que era uma atiradora especialista e também era conhecida como Lady Death.

Ela se tornou uma parte crucial da Unidade de Forças Especiais devido à bravura que mostrou enquanto defendia a população local ao repelir as forças alemãs.

Wade Jackson

O terceiro da lista é o capitão Wade Jackson, um piloto de caça do Esquadrão Seis de Escotismo dos Estados Unidos. Wade é baseado em Vernon “Mike” Micheel, que foi um piloto lendário.

Lucas Riggs

A parte final da Unidade de Forças Especiais é Lucas Riggs da Austrália. Participando ativamente da frente do Norte da África, Lucas Riggs é baseado em Charles Upham.

Heinrich Freisinger

Uma história nunca estaria completa sem um vilão, e no Vanguard, esse será Heinrich Freisinger. Como diretor da Gestapo, você trabalhará para pôr fim aos planos dele na próxima campanha.

