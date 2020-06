Todos os locais da missão de Inteligência Quebrada em Call of Duty: Warzone

Agora, em Call of Duty: Warzone, você pode ir em busca de informações de Ghost e várias outras fontes para saber mais sobre a história do mapa de Warzone.

Nesta missão de Inteligência Quebrada, será preciso encontrar sete objetivos diferentes no mapa e completar outros objetivos para receber a informação e um monte de XP.

Os objetivos são todos bem diretos e podem ser completados nos modos Battle Royale e Plunder, então você pode completar no seu tempo ou começar imediatamente sem atrapalhar seu histórico do BR. Não será possível, porém, coletar todas as informações em um só jogo. Então, se quiser pegar tudo o mais rápido possível, provavelmente Plunder é a melhor forma.

Nem todos os objetivos de inteligência terão a mesma forma. Alguns são pastas em cima de uma escrivaninha, outros são relacionados a informática. Fique de olhos bem abertos ao se aproximar de cada um dos locais das missões de Inteligência Quebrada.

Local 1

Captura de tela via Mr Middi

O primeiro objetivo é fácil de encontrar, já que o jogo dá uma pista e também mostra uma imagem de onde ir. Será preciso entrar na TV station e ir ao andar mais baixo, onde a inteligência estará em forma de pastas sobre uma das mesas dos âncoras.

Local 2

Captura de tela via Mr Middi

Depois de ler uma transcrição do que parecem ser as últimas notícias filmadas no mapa de Warzone antes de tudo virar o próprio inferno, você descobre que seu segundo alvo é o portão B-23 no aeroporto de Verdansk. A área tem várias entradas, então não se preocupe em se perder quando estiver em busca do computador para coletar inteligência.

Local 3

Captura de tela via Mr Middi

O local 3 é um pouco mais difícil de alcançar, mas a forma mais fácil de encontrar essas informações é pular em direção à torre de controle do aeroporto de Verdansk (Air Traffic Control Tower, ou ATC Tower) bem no começo do jogo. Quando estiver lá, interaja com um dos terminais para coletar a inteligência que precisa.

Local 4

Captura de tela via Mr Middi

Depois de descobrir que um transponder ficou offline, você vai precisar seguir em direção ao avião que caiu bem ao sul da base militar. O avião estará quebrado em três partes, mas a única que você precisa entrar é a parte mais frontal do avião, que fica mais perto da loja da área.

Quando estiver lá dentro, você verá papéis espalhados no chão perto da entrada e precisa interagir com eles para completar o objetivo.

Local 5

Captura de tela via Mr Middi

O quinto objetivo também é simples, especialmente se estiver jogando em Plunder, porque tudo que você precisa fazer é entrar na base militar. Em um dos prédios próximos ao hangar, você encontra uma mesa com um notebook e algumas pastas. Uma dessas pastas é a inteligência que você procura.

Local 6

Captura de tela via Mr Middi

Não se engane com a sexta pista. A última parte da inteligência que você precisa procurar não vai estar no aeroporto. Na verdade, você precisa voltar à base militar e entrar em um galpão próximo ao fim da área.

Lá dentro, você encontra dois monitores de computadores com os quais precisa interagir para completar a última parte física da missão.

Local 7

Captura de tela via Mr Middi

O último objetivo não precisa ser encontrado ao jogar o jogo. É uma imagem simples que aparece quando você abrir a aba de Inteligência no menu principal depois de completar todos os outros objetivos. Não se sabe ao certo o que essa última informação significa, mas parece que algo grande deve acontecer no futuro com a inteligência que você coletou.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 11 de junho.