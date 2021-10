Todas as mudanças da atualização da 6ª temporada de Verdansk em Call of Duty: Warzone

A Verdansk de Call of Duty: Warzone passou por algumas pequenas alterações para ajustar o meta ao longo de sua vida útil. Mas sua maior mudança está chegando na atualização da sexta temporada de Black Ops Cold War.

Após os eventos que se desenrolaram na cena abaixo, Verdansk viu uma mudança sísmica que mudou bastante o cenário. Rachaduras e fissuras agora alinham a paisagem, abrindo bunkers da Segunda Guerra Mundial abaixo da terra e muito mais.

Vários dos pontos de interesse do mapa também tiveram mudanças significativas, então Warzone pode estar prestes a ter sua maior mudança de meta, possivelmente, de todos os tempos. Downtown pode não ser mais o show de horror de vantagem de altura que já foi e há mais para explorar do que nunca.

Aqui estão todas as mudanças que ocorrerão no mapa de Warzone na atualização da sexta temporada.

Centro da cidade

Imagem via Activision

A explosão nivelou a área do centro de Verdansk, mudando a paisagem enormemente. A maioria dos edifícios desabou, deixando apenas algumas áreas altas como pontos de observação elevados no mapa. Isso deve sacudir uma das áreas mais controversas de todo o mapa e mudar a forma como as pessoas jogam nela. Uma fenda gigante agora corta o centro da área, oferecendo cobertura e novas áreas para explorar.

Estádio

Imagem via Activision

A placa do lado de fora do Estádio foi destruída, mas uma fissura gigante na terra agora está do lado de fora. O resto da área está cheio de danos e destroços, incluindo novo potencial para saques e itens de dentro dos destroços.

Fissuras

Imagem via Activision

Várias outras fissuras são encontradas ao redor do mapa, incluindo ao sul de Radar Array e perto de Promenade East e do Hospital. As mudanças oferecem novos pontos de vantagem e áreas de cobertura para os jogadores que estão se movendo pelo mapa e se esquivando do fogo dos franco-atiradores.

Bunkers da segunda guerra mundial

Imagem via Activision

Existem agora três bunkers da Segunda Guerra Mundial que foram descobertos pelas fissuras e danos sísmicos causados ​​por Stitch. Há “um localizado perto de Radar Array e Bloc 15, outro ao norte dos transformadores elétricos na área de manutenção do aeroporto e o terceiro ao norte dos Silos dentro do Boneyard”, de acordo com a Activision.

Os bunkers incluem potenciais pontos de surgimento de itens raros, e provavelmente haverá alguns segredos a serem descobertos quando a atualização levar ao lançamento de Call of Duty: Vanguard.

O Gulag

Imagem via Activision

O Gulag original da primeira temporada retorna na sexta temporada. É “uma quase réplica do mapa de Tiroteio de Modern Warfare”, de acordo com a Activision, e será uma adição bem-vinda aos fãs de Warzone desde o início.

A lista completa de mudanças para Verdansk pode ser encontrada no site do Call of Duty.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 06 de outubro.