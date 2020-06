TimThetatman usa helicóptero em Call of Duty: Warzone para matar campers

Timthetatmanestava cheio dos campers em Call of Duty: Warzone. O streamer e seu esquadrão lançaram um ataque de helicóptero contra uma equipe inimiga acampada na torre de controle do aeroporto e acabaram com os campers com facilidade.

Timthetatman estava jogando Warzone com Nadeshot, Symfuhny e HusKerrs quando encontraram um time inimigo acampado no topo da torre de controle do aeroporto. A torre oferece um excelente campo de visão na área circundante e é frequentemente abusada pelos jogadores.

É difícil lutar contra equipes que se escondem no topo da torre do nível do solo, então o esquadrão de streamers pegou um helicóptero e atacou a equipe diretamente. Eles dispararam pesado contra o time inimigo e até dispararam alguns tiros de RPG, derrubando dois dos jogadores. Tim pulou do helicóptero para acabar com o time, mas errou a janela da torre.

Tim mergulhou até a base da torre e correu para o prédio para surpreender os jogadores inimigos. O time inimigo não esperava um ataque do térreo e Tim eliminou rapidamente os jogadores despreparados. O esquadrão passou a celebrar nos corpos de seus inimigos.

Os campers em Warzone são um grande problema que arruína a experiência de muitos jogadores. Os inimigos costumam sentar-se nos cantos dos edifícios ou nos telhados e esperar que um inimigo inocente cruze seu caminho. Eles são capazes de chegar longe em jogos com essa tática, mesmo que isso exija pouca habilidade.

Na próxima vez que encontrar um camper, encontre um helicóptero para esmagá-lo de cima.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 30 de junho.