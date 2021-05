Tencent encerrará Call of Duty Online e jogadores devem ser direcionados para CoD: Mobile

Os jogadores do Call of Duty Online serão compensados ​​com itens no CoD: Mobile.

A Tencent encerrará completamente as operações do Call of Duty Online na China em 31 de agosto, anunciou a equipe de operação do CODOL hoje.

O título CoD gratuito que foi lançado exclusivamente na China em janeiro de 2015 será encerrado devido à queda nas receitas e à falta de renovação da Activision, de acordo com um tweet do analista Daniel Ahmad da Niko Partners.

Os jogadores do CODOL serão direcionados para Call of Duty: Mobile, um jogo que foi lançado em abril de 2020, mas chegou à China em dezembro. Tem um modo multijogador comum e um modo Battle Royale para até 100 jogadores.

Antes que os servidores do CODOL sejam encerrados, os jogadores podem continuar a jogar, participar de atividades que ainda estão em andamento e usar suas fichas restantes. Depois que a Tencent encerrar o jogo, no entanto, todos os dados da conta e informações do personagem serão apagados.

Para incentivar os jogadores do CODOL a mudar para o CoD: Mobile , os desenvolvedores darão itens como compensação. “Os pacotes de presentes de outros jogos envolvidos nesta atividade de compensação também servirão como um substituto para a moeda virtual não consumida do jogador e os serviços de jogo não expirados (se houver) na conta do jogo do jogador”, diz o anúncio oficial, de acordo com uma tradução automática.

Você pode ler mais sobre como funcionará a atividade de compensação para ganhar itens no CoD Mobile no site oficial do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 31 de maio.