Temporada 9 de Call of Duty: Mobile, Conquest será lançada em 15 de agosto

Call of Duty: Mobile oferece aos jogadores muito conteúdo novo a cada temporada para mantê-los presos ao jogo. A atualização da nona temporada, no entanto, é a maior lançada no jogo desde seu lançamento no ano passado.

A atualização apresentará o recurso Gunsmith para Call of Duty: Mobile, novos mapas, modos, mudanças no modo Battle Royale e mais.

Embora a atualização fosse inicialmente esperada para ser lançada na semana passada, a Activision revelou em uma atualização da comunidade na última sexta-feira que a atualização desta temporada é “massiva” e não cai na “cadência normal de lançamentos”, por isso está sendo ligeiramente atrasada.

Hoje, a empresa finalmente revelou quando os jogadores podem entrar na nona temporada, chamada Conquest. Vai começar em 15 de agosto às 21h00.

A sexta série do CODM também começará na nona temporada. Os rankings dos jogadores da série anterior serão atualizados. Novas recompensas de ranking também estarão disponíveis.

Outros recursos lançados na nona temporada serão:

Gunsmith

Shipment 1944

Rifle de atirador Kilo Bolt-Action

Modos 10 versus 10

Série de Pontuação Shield Turret

As coisas que entram no modo Battle Royale são:

Novos locais no Isolated

Placas de armadura

Armamentos personalizados

Mods de armas

Nova animação de introdução

Classe Hacker

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 12 de agosto.