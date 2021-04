Standoff do Black Ops 2 e SMT PPSh-41 chegando a Call of Duty: Black Ops Cold War na 3ª temporada

Um dos mapas mais icônicos da história competitiva de Call of Duty está programado para ser adicionado ao Black Ops Cold War durante a próxima temporada de conteúdo.

Standoff, um mapa popular do Black Ops II, será apresentado ao Black Ops Cold War durante a terceira temporada, a Activision anunciou hoje. Além disso, a submetralhadora PPSh-41 entrará no jogo no final desta semana junto com outro conteúdo revelado no roteiro da terceira temporada.

Imagem via Activision

De "OpTic van" ao atual pro de CS:GO, Nifty e sua miraculosa jogada contra o Team Envy, Standoff abrigou muitos momentos memoráveis ​​durante a temporada competitiva do Black Ops II em 2013. E agora, Standoff pode fazer o seu caminho para o competitivo novamente aproximadamente oito anos depois.

No início deste ano, Raid, outro mapa clássico de Black Ops II, foi adicionado ao Black Ops Cold War na primeira temporada. O mapa foi então quase imediatamente adicionado ao conjunto de mapas competitivo para a temporada 2021 da Call of Duty League. O Express do Black Ops II também foi apresentado ao Black Ops Cold War em fevereiro e se juntou ao leque de mapas competitivos para o Estágio Dois da temporada CDL no mês passado.

Embora a Call of Duty League não tenha feito um anúncio sobre Standoff ainda, é uma suposição segura que os profissionais vão pelo menos tentar jogar na Black Ops Cold War, já que é amplamente considerado um dos melhores mapas da história competitiva. Mas como não está claro exatamente quando Standoff será adicionado ao jogo, os fãs do CDL que desejam ver o mapa no jogo competitivo este ano terão que permanecer pacientes.

O PPSh-41 é outra adição interessante na terceira temporada que pode potencialmente abalar o meta de armas. Em Call of Duty: WWII, o PPSh-41 foi a SMT mais dominante. Se a arma for tão forte em Black Ops Cold War, poderia dar um sossega na AK-74u.

Fãs de Call of Duty terão seu primeiro gosto do PPSh-41 em Black Ops Cold War, quando a terceira temporada começa na quinta-feira 22 de abril. Standoff está programado para se juntar a Black Ops Cold War durante a terceira temporada e uma data de lançamento exata não foi revelado ainda.

Artigo publicado originalmente em inglês por Justin Binkowski no Dot Esports no dia 19 de abril.