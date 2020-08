Servidor de Call of Duty: Warzone e Modern Warfare fica fora do ar

Os fãs de Call of Duty que pretendiam começar a segunda-feira com vitórias em Warzone só encontraram pequenas quedas do servidor.

Tanto CoD: Modern Warfare quanto Warzone ficaram fora do ar em todas as plataformas, de acordo com o site do suporte da Activision.

Captura de tela via Activision

“Estamos com problemas de conectividade”, dizia a página da Activision para CoD: MW às 11:16 BRT. “Estamos investigando o problema.”

Agora, a página de status da Activision já mostra os jogos como online novamente e sem erros.

A semana será movimentada em Warzone, já que a revelação de Call of Duty Black Ops: Cold War deve acontecer no jogo, em 26 de agosto. Resta à maior parte dos fãs de CoD esperar que não haja nada de errado com o servidor.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 24 de agosto.