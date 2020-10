Segunda semana do beta de Call of Duty: Black Ops Cold War traz novos mapas, modos e aumento de nível

A segunda semana do beta aberto de Call of Duty: Black Ops Cold War começa hoje.

Os jogadores de PC e Xbox One finalmente poderão participar do beta do novo jogo, enquanto os de PS4 poderão aproveitar outro final de semana de Cold War. Novos modos de jogo e mapas serão incluídos ao longo do beta aberto, e os níveis máximos também vão aumentando.

The schedule for the second weekend of #BlackOpsColdWar Beta is here.



Check out the full details:https://t.co/UZmbYSB6CU pic.twitter.com/mjCYcVtAcY — Call of Duty (@CallofDuty) October 15, 2020

Todos os jogadores de PS4 e aqueles que tiverem acesso antecipado para PC e Xbox One poderão participar do beta hoje e amanhã. Os mapas Ruka e Alpine serão adicionados hoje, se juntando a Miami, Satellite, Crossroads, Moscow, Armada e Cartel na rotação de mapas.

O novo modo Fireteam: Dirty Bomb também entra no ar hoje. No novo modo, 40 jogadores são divididos em 10 times e lutam para armar e detonar bombas que, ao explodir, deixam partes do mapa tóxicas. Você pode usar alguns veículos para percorrer o mapa, enfrentar outros times e completar objetivos.

O modo clássico Hardpoint também será incluído hoje no beta. Ele se junta a modos tradicionais como Team Deathmatch e Domination.

Os mesmos modos e mapas ficarão disponíveis de 17 a 19 de outubro, mas algumas melhorias ainda serão feitas para inovar o beta. O modo Control, originalmente de Black Ops 4, volta em Cold War no sábado, 17 de outubro. Nesse modo, a equipe atacante deve capturar duas áreas do mapa e a equipe defensora tenta contê-los até o tempo acabar.

O nível máximo aumentará de 31 para 40 em 17 de outubro, então você terá mais níveis a percorrer ao longo do beta. Todos os jogadores de PS4 poderão aproveitar o beta em 15 e 16 de outubro, mas os de PC e Xbox One precisarão de acesso antecipado nesses dias. Todos os jogadores de todas as plataformas terão acesso ao beta de 17 a 19 de outubro.

Call of Duty: Black Ops Cold War será lançado em 13 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 15 de outubro.