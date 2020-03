Revelado trailer oficial de Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone, novo modo battle royale, foi revelado oficialmente para o mundo em um novo trailer.

O trailer lançado hoje confirmou que o battle royale será gratuito para todos e terá dois modos de jogo diferentes. Um se chama Plunder e o outro é um battle royale tradicional.

O trailer revela a data de lançamento como 10 de março, o que significa que estará disponível amanhã. Rumores do modo battle royale circulam há meses depois de diversos vazamentos, mas agora finalmente é real.

O modo comporta 150 jogadores, que podem jogar solo, em duplas e em trios. O mapa de Warzone contém diversos locais de Call of Duty, como Scrapyard e Terminal. O mapa terá estações de compra, onde é possível comprar fichas, killstreaks, kits de recuperação de vida e mais.

A Activision confirmou que o modo terá veículos, como quadriciclo, jipe, perua, caminhão e helicóptero.

Warzone terá uma nova mecânica em que alguns jogadores que forem eliminados no começo do jogo serão levados à prisão Gulag e poderão duelar uns com os outros para ressurgir no jogo.

Warzone ficará disponível amanhã, 10 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 9 de março.