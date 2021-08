Revelação do multijogador de Call of Duty: Vanguard em 7 de setembro, Champion Hill Alpha para PlayStation neste fim de semana e beta em setembro

O final de semana do campeonato da Call of Duty League não foi apenas o palco de algumas partidas de Black Ops Cold War neste fim de semana. Foi também onde os fãs tiveram seu primeiro vislumbre do modo multijogador no próximo Call of Duty: Vanguard.

Durante as finais do CDL entre Atlanta FaZe e Toronto Ultra no Championship Sunday, a Activision lançou um trailer totalmente novo mostrando o novo modo multijogador altamente antecipado do jogo, Champion Hill. Um Alpha especial que apresenta o modo chega no próximo fim de semana e é exclusivo para PlayStation. É gratuito para todos os jogadores e o pré-carregamento começa amanhã.

É um modo dois contra dois ou três contra três para oito equipes em uma série de combates mano a mano, e é jogado em quatro mapas diferentes a cada vez. A última equipe em pé vence. Parece bastante exclusivo da série, então definitivamente valerá a pena conferir.

A Activision também confirmou as datas do beta, que chegará às pré-encomendas do PlayStation nos dias 10 a 13 de setembro. No fim de semana seguinte, o beta chegará a outras plataformas nos dias 16 e 17 de setembro para pré-vendas no PC e Xbox. A versão beta estará aberta a todos de 18 a 20 de setembro.

Na quinta-feira, 19 de agosto, a Activision anunciou que o Vanguard será lançado com incríveis 20 mapas multijogador. Haverá 16 mapas multijogador tradicionais e quatro mapas para o novo modo Champion Hill.

O Vanguard será lançado em 5 de novembro para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e PC no Battle.net.

